Cómo cuidar el cabello rizado: aceites, productos y los mejores consejos para lucir una melena envidiable

El cabello rizado, con su estructura espiral única, demanda cuidados especiales, siendo más susceptible a la sequedad y daño ambiental

El cabello rizado es una maravillosa manifestación de la diversidad y la belleza natural. Sin embargo, requiere de cuidados especiales para mantener su salud y esplendor.

Por lo tanto, aquí exploráremos los mejores aceites para hidratar, nutrir y mejorar el cabello rizado, como también los tratamientos ideales y los productos que no te pueden faltar en tu rutina.

La importancia de hidratar el cabello rizado

El cabello rizado tiende a ser más seco y frágil que otros debido a su estructura única. La forma espiral de los rizos puede impedir que los aceites naturales del cuero cabelludo recorran toda la longitud del cabello, lo que resulta en una necesidad mayor de hidratación y nutrición.

También hay que tener en cuenta que los rizos son más propensos a los daños del medio ambiente (sol, viento, nieve, etc.), como también al agua clorada y salada, y a las roturas. El cabello rizado es un tipo de cabello que se caracteriza por tener una textura en espiral o en zigzag, lo que le da su forma especial.

En la rutina de cuidado del cabello rizado, hay algunas claves como la rutina de lavado: menos frecuencia, más cuidado, usando productos suaves y libres de sulfatos para preservar aceites naturales

La diferencia con el cabello liso es que, en el cabello rizado, los folículos pilosos tienen una forma ovalada en lugar de redonda. El cabello rizado también se diferencia del cabello ondulado, ya que los rizos son más definidos y apretados, y las ondas son más suaves y anchas.

Los mejores aceites para el cabello rizado

El aceite de pequi

El aceite de pequi, un tesoro escondido en la naturaleza se ha ganado un lugar especial en el cuidado del cabello rizado por sus propiedades únicas y beneficiosas. Originario de Brasil, este aceite es extraído de la fruta del árbol de pequi y es un elixir para los rizos por varias razones:

Nutrición profunda: El aceite de pequi es excepcionalmente rico en ácidos grasos, como el ácido oleico y palmítico. Estos componentes son esenciales para nutrir el cabello desde adentro, lo que resulta en rizos más suaves, más manejables y menos propensos a la rotura.

Aceite de pequi, el secreto brasileño para rizos radiantes, rico en ácidos grasos esenciales y vitamina E, ideal para hidratación y brillo

Hidratación intensa: Para el cabello rizado, que naturalmente tiende a ser más seco, la hidratación es vital. El aceite de pequi se destaca por su capacidad para retener la humedad dentro de la fibra capilar, asegurando que los rizos permanezcan hidratados por más tiempo. Esto es crucial para mantener la elasticidad y evitar el frizz.

Brillo y suavidad: Además de hidratar y nutrir, el aceite de pequi aporta un brillo natural al cabello. Su uso regular puede transformar rizos opacos y sin vida en mechones brillantes y vibrantes. Además, suaviza la textura del cabello, lo que facilita el desenredado y el manejo.

Protección y reparación: Rico en vitaminas A y E, el aceite de pequi ofrece propiedades antioxidantes que protegen el cabello de los daños ambientales, como la exposición al sol, la contaminación y los radicales libres. También ayuda en la reparación del cabello dañado, revitalizando los rizos desde la raíz hasta las puntas.

El aceite de coco es un hidratante natural profundo que penetra en el cabello para fortalecerlo y mejorar su elasticidad

Definición de rizos: Para quienes buscan definir sus rizos sin apelmazarlos, el aceite de pequi es una excelente opción. Ayuda a definir los rizos de manera natural, reduciendo el frizz y dejando el cabello con un aspecto saludable y bien definido.

Conclusión: El aceite de pequi es, sin duda, un aliado excepcional para el cuidado del cabello rizado. Su rica composición y múltiples beneficios lo convierten en un ingrediente ideal para quienes buscan nutrir, hidratar, proteger y embellecer sus rizos. Su uso regular puede hacer una diferencia significativa en la salud y apariencia del cabello rizado.

Otros aceites especiales para rizos

Aceite de coco. Este aceite es un hidratante natural excepcional. Penetra profundamente en el cabello, proporcionando hidratación y fortaleciendo la fibra capilar.

Aceite de argán. Conocido como ‘oro líquido’, este aceite es rico en ácidos grasos y vitamina E, ideal para nutrir y dar brillo a los rizos.

Aceite de jojoba. Su estructura similar al sebo natural del cuero cabelludo lo hace perfecto para equilibrar la hidratación sin apelmazar el cabello.

El aceite de jojoba, alineado con la estructura natural del sebo del cuero cabelludo, es perfecto para mantener la hidratación de los rizos sin apelmazar

4. Aceite de oliva: Excelente para la hidratación profunda, ayuda a mejorar la elasticidad y a prevenir la rotura.

Mascarillas caseras para realzar los rizos

El cabello rizado se beneficia enormemente de mascarillas caseras, las cuales pueden ser nutritivas, hidratantes y rejuvenecedoras. Aquí te presento tres de las mejores mascarillas caseras para el cuidado de los rizos:

1. Mascarilla de aguacate y miel

Ingredientes:

- 1 aguacate maduro

- 2 cucharadas de miel

- 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación y aplicación

- Tritura el aguacate hasta obtener una pasta suave.

- Añade la miel y el aceite de oliva, mezclando bien.

Algunos aceites son aliados para la hidratación profunda de los rizos, mejorando la elasticidad y evitando la rotura del cabello (Getty)

- Aplica la mezcla sobre el cabello húmedo, cubriendo desde la raíz hasta las puntas.

- Deja actuar durante 30 minutos.

- Enjuaga con agua tibia y lava como de costumbre.

Beneficios. Esta mascarilla es ideal para hidratar profundamente. El aguacate aporta ácidos grasos y vitaminas, la miel actúa como humectante natural, y el aceite de oliva ayuda a suavizar y fortalecer el cabello.

2. Mascarilla de plátano y aceite de coco

La diferencia con el cabello liso es que, en el cabello rizado, los folículos pilosos tienen una forma ovalada en lugar de redonda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

- 1 plátano maduro

- 2 cucharadas de aceite de coco

- 1 cucharada de aceite de almendras

Preparación y Aplicación

- Tritura el plátano hasta obtener una consistencia suave.

- Calienta ligeramente el aceite de coco para que esté líquido, y mézclalo con el plátano.

- Añade el aceite de almendras a la mezcla.

- Aplica en el cabello húmedo, asegurándote de cubrir completamente los rizos.

- Deja actuar por 30 o 45 minutos.

- Lava tu cabello con un champú suave.

También hay tratamientos caseros como las mascarillas para hidratar profundamente combinando nutrientes y humectantes naturales

Beneficios. El plátano es excelente para reparar el daño y mejorar la elasticidad del cabello. El aceite de coco y el aceite de almendras aportan hidratación y brillo.

3. Mascarilla de huevo y yogur

Ingredientes

- 1 huevo

- 5 cucharadas de yogur natural

- 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación y aplicación

El cabello rizado se beneficia enormemente de mascarillas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

- Bate el huevo y mézclalo con el yogur.

- Agrega el aceite de oliva a la mezcla y revuelve bien.

- Aplica esta mascarilla en el cabello, desde el cuero cabelludo hasta las puntas.

- Deja actuar por 20-30 minutos.

- Lava tu cabello con agua fría (para evitar que el huevo se cocine) y un champú suave.

Beneficios. El huevo es rico en proteínas y nutrientes que fortalecen el cabello. El yogur, por su parte, suaviza y ayuda a desenredar los rizos, mientras que el aceite de oliva aporta hidratación adicional.

Estas mascarillas, hechas con ingredientes naturales, pueden ser una excelente adición a tu rutina de cuidado del cabello rizado, aportando nutrición, hidratación y vitalidad. Recuerda siempre hacer una pequeña prueba de alergia antes de aplicar cualquier mascarilla casera.

Cómo Cuidar el Cabello Rizado según Leonardo Rocco

Consejos de cuidado para el cabello rizado

1. Rutina de lavado. El lavado adecuado es fundamental, no lo laves tan seguido, con 2 veces por semana más que suficiente y así dejarás que el sebo que producen las glándulas sebáceas se distribuya por el cabello. Usa shampoos suaves y libres de sulfatos para limpiar sin despojar los aceites naturales. El acondicionador tiene que ser hidratante para que los rizos estén siempre en perfectas condiciones y así evitar el frizz. Te recomiendo los de mi Colección Riccioli by @RoccoDonnaProfessional especialmente formulados con aceite de Pequi para cabellos rizados.

2. Hidratación profunda. Aplica regularmente mascarillas y acondicionadores profundos para mantener la hidratación. Estos los puedes aplicar dependiendo de tu rutina de lavado, 1 vez por semana o cada 10 días. Existen mascarillas hidratantes, nutritivas y reparadoras dependiendo de cómo esté tu cabello puedes elegir alguna de ella. También puedes aplicarte una de las mascarillas caseras que te recomiendo más arriba.

3. Técnicas de secado. Para minimizar la fricción y no crear frizz, te recomiendo secarte con una toalla de microfibra o una camiseta vieja de tela, absorbiendo con cuidado el agua de tus rizos. Evita el calor excesivo. Opta por secar al aire o usa un difusor a baja temperatura.

4. Desenredado cuidadoso. Desenreda con los dedos o un peine de dientes anchos, siempre con el cabello húmedo y acondicionado. Pero recuerda que el cabello húmedo es muy frágil y se parte muy fácilmente si lo maltratas o lo tironeas.

5. Estilizado. Utiliza productos de estilizado que estén diseñados para los rizos, que no los apelmacen. Que los productos que te apliques te ayuden a mantener los rizos definidos, controlando el frizz, previniendo la resequedad. Que no contengan sulfatos, alcohol, ni siliconas, ya que estos ingredientes pueden resecar el cabello y dañar los rizos. Las cremas livianas y geles son ideales, ya que te hidratarán el cabello y armarás los rizos para que no queden acartonados, duros o tiesos logrando definir el rizo y la textura de tu cabello.

6. No toques los rizos. Cuando has terminado tu rutina de peinado, no toques más tu cabello. Cuando lo toqueteas desarmas y destruyes la forma de tus rizos. Además, puedes eliminar o agregar grasitud a tu cabello, resecándolo o engrasándolo.

7. Cortes de cabello regulares. Para mantener el cabello en perfectas condiciones es importante hacer cortes regulares, para eliminar las puntas feas y darles estilo a los rizos. Y aunque tu idea es tenerlo largo, igualmente hay que cortarlo periódicamente. También recuerda que dependiendo el estilo que estás buscando se pueden hacer capas de diferentes maneras para darle volumen a tu melena. Si no leíste mi columna de la semana pasada, allí hablé de los 7 mejores cortes de cabello para mujeres con rizos.

Dieta balanceada

Para lograr unos rizos perfectos, es esencial no solo cuidar el cabello externamente, sino también nutrirlo desde dentro a través de una dieta balanceada y rica en nutrientes específicos. Aquí algunos elementos clave que deberían estar presentes en tu dieta para fomentar la salud de tus rizos:

1. Proteínas. El cabello está compuesto principalmente de proteínas, especialmente keratina. Incluir fuentes de proteína como pollo, pescado, carne magra, huevos, y legumbres puede ayudar a fortalecer los rizos.

2. Omega-3 y ácidos grasos. Los ácidos grasos, especialmente los omega-3, son esenciales para mantener el cabello hidratado y saludable. Los puedes encontrar en pescados como el salmón, la caballa, y las sardinas, así como en semillas de chía, linaza, y nueces.

3. Hierro y zinc. El hierro y el zinc son cruciales para la salud del cabello. Una deficiencia puede llevar a la caída del cabello. Incluye en tu dieta espinacas, lentejas, carnes rojas, semillas de calabaza y legumbres.

4. Vitaminas A y C. La vitamina A ayuda a las glándulas de la piel a producir sebo, un aceite natural que hidrata el cuero cabelludo y mantiene el cabello saludable. Fuentes de vitamina A incluyen zanahorias, batatas, calabaza y kale. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno y ayuda en la absorción de hierro. La encuentras en cítricos, fresas, pimientos y brócoli.

Dieta balanceada para rizos saludables: resulta esencial incluir proteínas, omega-3, hierro y vitaminas para nutrir el cabello desde el interior

5. Biotina y vitaminas del complejo B. La biotina (vitamina B7) es conocida por su papel en la salud del cabello. Fuentes de biotina incluyen nueces, semillas, aguacate y huevos. Otras vitaminas B, como B12, son importantes para la salud general del cabello y se encuentran en carnes, pescados y productos lácteos.

6. Antioxidantes. Los antioxidantes protegen el cabello del daño ambiental. Incluye en tu dieta frutas como las bayas, y vegetales como los tomates y los pimientos.

7. Agua. Mantenerse hidratado es esencial para la salud de todo el cuerpo, incluyendo el cabello. El agua ayuda a mantener el cabello hidratado y estimula el crecimiento saludable.

Una dieta equilibrada, rica en proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales, es fundamental para mantener unos rizos saludables y hermosos. No olvides que los resultados no serán inmediatos, pero con el tiempo, una dieta saludable se reflejará en la calidad y apariencia de tu cabello. Además, es importante consultar a un profesional de la salud o un nutricionista antes de hacer cambios significativos en tu dieta.

Espero y deseo que con todos estos consejos puedas disfrutar de tus rizos de una manera increíble. Y sentirte totalmente empoderada, sabiendo que tu cabello rizado te hace única e irrepetible.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1