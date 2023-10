Una rutina de cuidado facial simple y rápida para tener una piel radiante en 3 pasos

Es importante que tu rutina de skincare sea lo primero que hagas al despertar para mantener una piel fresca y radiante a diario (Getty Images)

Actualmente las rutinas de skincare o cuidado facial abundan en las redes sociales y la diversidad de productos para el cuidado de la piel es cada vez mayor.

Sin embargo, no necesitas comprar cremas costosas para realizar un skincare adecuado porque para tener una piel fresca y radiante. Sólo hace falta que uses tres pasos en tu rutina diaria.

Rutina de cuidado facial: día

El protector solar combate los signos del envejecimiento de la piel como las arrugas (Europa Press)

Para el cuidado facial en tu rutina de skincare por la mañana sólo necesitas usar un limpiador facial, una crema hidratante y un protector solar.

A pesar de las promesas de los productos antienvejecimiento para el cuidado de la piel, la mayoría de ellos carecen de estudios clínicos sólidos que los respalden. Sin embargo, hay prácticas y productos con una base científica más sólida para ayudar en la prevención y tratamiento del envejecimiento como usar el protector solar durante el día.

Un estudio de la Canadian Medical Association Journal sostiene que el uso diario del protector solar contribuye al cuidado de la piel de diversas maneras. Esta publicación de medicina general afirma que no sólo combate los signos del envejecimiento como las arrugas o las alteraciones en el color de la piel producidas por los rayos UV. Otro de los beneficios de aplicarse cremas de protección es que se ha demostrado que es eficaz para prevenir el cáncer cutáneo.

En cuanto a qué tipo de protector solar se debe usar para el cuidado facial, la recomendación es elegir un producto con FPS 30 o superior, incluso cuando se planee no salir de casa. Hay que tener en cuenta que la superficie del rostro se daña la mayor parte del tiempo debido a la exposición incidental, es decir, aquella que ocurre cuando realizamos actividades cotidianas como ir a hacer compras al supermercado o trabajar frente a la computadora.

Por eso es importante que tu rutina de skincare sea lo primero que hagas al despertar, sólo así podrás mantener una cutis fresco y radiante a diario.

Rutina de cuidado facial: noche

El retinol ha demostrado tener un efecto positivo en la piel, especialmente en la reparación del daño producido por los rayos ultravioleta (Freepik)

En el cuidado facial de tu rutina nocturna no puede faltar el limpiador facial, una crema con retinol y una crema hidratante.

El retinol es un retinoide, compuesto derivado de la vitamina A que ha demostrado tener un efecto positivo en el cutis, especialmente en la reparación del daño producido por los rayos ultravioleta (UV). El retinol promueve la regeneración celular y la producción de colágeno para suavizar las arrugas y nivelar las irregularidades. Este compuesto aumenta la producción de químicos naturales de la piel como el ácido hialurónico que humecta el cutis, además estimula la producción de colágeno, según se afirma en un artículo de la facultad de Medicina de la Universidad de Standford.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que su uso debe ser moderado y debe aplicarse con precaución, ya que puede ser irritante. Además, se debe tener paciencia porque su efecto no es inmediato, puede tardar meses en mostrar resultados.

Cuando se trata del cuidado facial lo más importante no es la marca que uses, elige la que vaya de acuerdo con tu presupuesto y tu tipo de piel porque los productos para skincare son diferentes ya sea una piel normal, sensible, seca o grasa.

Cabe señalar que ninguno de los productos es una fórmula mágica para la eterna juventud. Pero mantener una rutina de skincare diaria te ayudará a prevenir el envejecimiento y que puedas lucir un rostro más fresco y radiante.

Por otro lado, las recomendaciones médicas para combatir el envejecimiento incluyen también el ejercicio regular, evitar fumar y el uso de gafas de sol con protección UVA y UVB. Los rayos UVA causan el envejecimiento prematuro de la piel, mientras que los rayos UVB son responsables de las quemaduras y el bronceado.