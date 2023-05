El impactante vestido de Zaira Nara en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023

Zaira Nara deslumbró en la alfombra roja del festival de Cannes

La emblemática ciudad de Cannes -situada en la Costa Azul francesa- albergó, como todos los años en estas fechas, a las celebridades más reconocidas en el mundo. Del 16 al 27 de mayo, se lleva a cabo el Festival de Cannes, el evento cinematográfico más importante del año. Como era de esperarse, la alfombra roja de este sensacional festival recibió algunos de los diseños más destacados de la temporada. La 76ª edición del festival, promete no solo grandes éxitos de taquilla, si no también glamourosos estilos.

La alfombra estuvo colmada de numerosos artistas: desde la actriz estadounidense Uma Thurman y la modelo británica Naomi Campbell hasta el actor hollywoodense Johnny Deep deslumbraron la pasarela con looks extravagantes y finos para la ocasión en estos días. Entre tanta celebridad internacional presente la modelo argentina, Zaira Nara, brilló en la pasarela con un vestido confeccionado por Javier Saiach. El jueves por la mañana, Zaira había viajado a Cannes para participar de uno de los eventos más glamurosos del año. La modelo nunca decepciona ya que siempre luce impecable para cada ocasión; como buena influencer, comparte sus looks con sus seguidores en la red social Instagram.

El vestido que lució la modelo argentina fue diseñador por el modisto de alta costura Javier Saiach

Para esta gran ocasión, la modelo argentina optó por lucir una pieza del diseñador correntino Javier Saiach. En dialogo con Infobae el modisto de alta costura dio detalles: “El vestido fue inspirado en la tarde de Cannes, que es el festival donde se presentó”.

“La prenda está 100% hecha a mano como alta costura; tiene una base de tul, con una Zaida y un sayage muy sexy” continuó Saiach. La pieza destiló glamour y buen gusto; su objetivo fue representar y estar a la altura de una tarde en Cannes donde transcurre uno de los eventos más emblemáticos del año.

“Con este look dejamos entrever la inspiración, esas primeras estrellas de esa tarde tan glamorosa que se encuentran en esa alfombra” comentó el modisto. Saiach es uno de los diseñadores preferidos de las celebridades argentinas debido a su reconocimiento y talento con la alta costura. Diseñar un vestido para una alfombra roja de esta talla no es una tarea sencilla, por este motivo Javier Saiach estuvo en todos los detalles.

“Es un festival en donde se muestran vestidos muy suntuosos y se exhiben las joyas más costosas del mundo, por eso hicimos un vestido que realmente parece como una joya con el brillo que tiene”, continuó el diseñador.

Zaira participó de la 76ª edición del festival de Cannes con un vestido con brillos y una base de tul

Al ser consultado por el evento, el diseñador sentenció: “La alfombra roja de Cannes para mí es sin dudas la mejor de todas las alfombras ya que se reúnen todas las estrellas del mundo. Además me parece que es la alfombra más elegante ya que tiene la alta joyería de todas las mejores firmas; el lujo excesivo y la explotación de la imagen es al 100%”

El desafío estuvo en crear una pieza que no solo esté acorde para la ocasión, si no que se destaque, que brille y deslumbre en un evento tan glamuroso como lo es el Festival de Cannes. Saiach no solo buscó que el look este correcto si no que su principal objetivo fue que “sea una sensación”.

El vestido no fue lo único que brillo en la alfombra roja; la modelo argentina se lució y demostró lo que es saber lucir una pieza de alta costura. Al ser preguntado por Zaira el diseñador afirmó: “Me encanta porque me parece una de las modelos de Argentina más versátiles. Creo que somos un muy buen equipo cuando hacemos alfombra roja, sabemos divertirnos, ella tiene esa belleza que que se nota y la picardía de quién sabe llevar algo que tal vez tiene un costo excepcional, pero lo lleva con desdén” continuó Saiach.

Con su carisma, simpatía y belleza la modelo Zaira Nara lució la pieza a la perfección y brilló en la pasarela con un vestido ostentoso pero acorde para la ocasión que resaltó su inigualable belleza y su porte fino y delicado.

