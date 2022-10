Cocina regional y de temporada: tres recetas fáciles para celebrar el Día Internacional del Chef

Cada 20 de octubre se busca conocer un poco más sobre el mundo de la gastronomía

Desde hace más de 15 años, cada 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef, una fecha en la que se rinde homenaje a los artistas de la cocina, quienes le dan personalidad a los diferentes platos que millones de personas consumen en el planeta. Para conmemorarlo, Infobae consultó a un reconocido cocinero argentino sobre los platos que representan nuestra región y traen consigo una historia, olores y sabores detrás de su creación.

Leandro Bouzada no solo es el Chef Ejecutivo de Osaka, sino que es el primer argentino en llevar ese cargo. Luego de pasar por la reconocida parrilla La Cabrera, propiedad de Gastón Rivera, se animó a la cultura nikkei. Pero su versatilidad no termina ahí. También es sommelier, se ha vinculado con la administración hotelera y como si esto no alcanzara, le dio vida a un muñeco de tela llamado “Mini Leo”, un alter ego con el que muestra su perfil más risueño en sus redes sociales.

Tres recetas fáciles para celebrar el Día Internacional del Chef a lo grande

Empanadas de matambre

Si hay una receta que consideramos bien argentina es la de la empanada. Una tradición gastronómica que se expande a lo ancho y a lo largo del país (Getty Images)

Ingredientes:

- 12 unidades de tapas de empanada (si son hojaldradas, mejor)

- 1 kg de matambre

- 1 l de leche

- 5 dientes de ajo

- 1 hoja de laurel

- 1 kg de cebolla

- 50 g de manteca

- 6 huevos duros

- 100 g de pasas de uva

- 12 unidades de aceitunas negras sin carozo

- 150 g de la parte verde del verdeo

- c/n de aceite de oliva, sal gruesa y pimienta negra molida

Preparación:

Cocinar el matambre en leche con ajo, laurel y sal gruesa hasta que este tierno. Es ideal cortarlo en pedazos y sacar el exceso de grasa. Mientras esté caliente, cortar en cubos bien chicos y reservar. Rehogar la cebolla blanca cortada en pluma en manteca y aceite, agregar el matambre y reservar. Agregar las pasas de uva que previamente remojamos, el huevo picado y la parte verde del verdeo picada. Condimentar y armar las empanadas, colocar una aceituna entera en cada una. Se pueden cocinar fritas o al horno.

Budín de pan

El budín de pan sirve para reciclar el pan duro y convertirlo en un postre genial (Getty Images)

Ingredientes:

- 1 kg de pan viejo o medialunas

- 1,5 l de leche

- 3 cdas. de esencia de vainilla

- 350 g de azúcar

- 6 huevos

- c/n de azúcar extra para el caramelo (opcional)

- 500 g de crema de leche

- 150 g de azúcar impalpable

- c/n de dulce de leche

Preparación:

Poner el pan en remojo con leche de un día para el otro. Luego, en una batidora agregarle los huevos, el azúcar y la esencia, y licuar hasta que quede liso. Colocar en un molde con o sin caramelo (opcional) y cocinar a baño maria a 160º C por 45 minutos. Servir con crema chantilly y dulce de leche.

Carne a la olla

No hay nada más sabroso para cualquier comida que una deliciosa carne a la olla y esta receta con vino tinto tendrá un sabor que disfrutarás sin dudarlo (Getty Images)

Ingredientes:

- 1 kg de tapa de asado

- 1 tomate

- 1 cebolla blanca

- 3 dientes de ajo

- 1 hoja de laurel

- 1 zanahoria

- 1 morrón rojo

- 1 morrón verde

- 500 cc de vino tinto

- 1 l de caldo de verduras

- 2 papas

- 2 boniatos o batatas

- c/n de sal gruesa, pimienta negra molida y aceite de oliva

Preparación:

Cortar en cubos cebolla, zanahoria y morrones y poner en una olla con aceite a rehogar. Luego, agregar el ajo, el laurel, la sal y la pimienta. Tirar la carne en trozos y cubrir con el vino y el caldo, y tapar por 3 horas. Después, agregar las papas y el boniato en cubos y cocinar hasta que se haga puré. Se va a ir espesando solito. Una vez que lo hace, servir y disfrutar.

