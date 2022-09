Por tasas 10 veces más altas que el promedio nacional, implementan un plan contra el suicidio adolescente en una localidad salteña

En la Argentina, San Antonio de los Cobres, en Salta, cuenta con una tasa de suicidio adolescente que es 10 veces más alta que el promedio del país / (Getty Images)

Según la Organización Mundial de la Salud, “en el mundo se suicida una persona cada 40 segundos y se calcula que otra lo intenta cada dos segundos”, cifra que se traduce en más de 703.000 muertes cada año. En tanto, según un estudio de UNICEF, en la Argentina la localidad que cuenta con una tasa de suicidio adolescente que es 10 veces más alta que el promedio del país es San Antonio de los Cobres, Salta. Es por este motivo que la Escuela Política Fratelli Tutti (EPFT) regresa a la Argentina con el objetivo de para implementar el proyecto co-creado con los jóvenes de la comunidad sobre esta problemática.

En marzo de este año, Alicia Vedia Barruz (Portugal), Eshile Makitshi (Sudáfrica), Shalini Uyaiobong Malaki (Estados Unidos) y Felipe Paullier Olivera (Uruguay) visitaron la Argentina para realizar una experiencia de campo en la provincia de Salta. Según destacaron, durante su estancia identificaron que la idea del suicidio está instalada en la narrativa de los jóvenes. Sin embargo, ninguno de ellos sintió que exista un entorno “seguro” para revelar sus pensamientos suicidas.

“Las muertes invisibles a causa del suicidio juvenil gritan de manera silenciosa la urgente necesidad que la política actual no ha podido responder. Es por ello, que el suicidio juvenil fue uno de los dolores periféricos que decidió abordar la comunidad global de estudiantes de la Escuela Política Fratelli Tutti durante este año”, señalaron desde la entidad.

Desde que la “OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés”, admitieron desde la OPS / FLICKR/JULIEN HALER

En ese sentido, resaltaron que “el suicidio juvenil forma parte, hasta el día de hoy, de los temas tabú en la comunidad. Como si no hablar de ello, no nombrarlo, fuera lo mismo a que no sucediera, cuando en realidad constituye la punta del iceberg, ya que por debajo se despliegan múltiples problemáticas y dolores como problemas familiares, situaciones de violencia, abuso sexual, depresión, adicciones, problemas en la escuela, tanto en relación con las bajas calificaciones como el rechazo por parte del grupo, acoso escolar o bullying”.

Con esto en mente, los estudiantes de la EPFT constituyeron un equipo de trabajo, mediante el cual planificaron y desarrollaron de forma colectiva, y junto a los jóvenes de Miraflores, un proyecto de impacto comunitario que busca “prevenir y atender este dolor”.

Según la OPS, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en las Américas / (Getty Images)

“Después de ese primer viaje se mantuvieron en contacto con la comunidad para acompañar y fomentar la participación juvenil en acciones cotidianas comprometidas con la problemática y la búsqueda y generación de nuevos espacios, como los Centros de Estudiantes (que ya se encuentran en funcionamiento) y un Espacio de Participación autorregulado, donde puedan practicar la cultura del encuentro, expresar sus necesidades, propuestas y tener voz para nombrar y visibilizar las situaciones que atraviesan”, detallaron desde la EPFT, siendo que esta entidad tiene por objetivo forjar una comunidad global de jóvenes procedentes de distintas regiones y culturas, unidos en su vocación de transformar el mundo y la vida de las personas a través de una mejor política puesta al servicio del bien común.

Es por este motivo que, desde el pasado viernes 16 y hasta el próximo 23 de septiembre, los estudiantes se encuentran en San Antonio de los Cobres para llevar a cabo “su segunda experiencia comunitaria de implementación del proyecto, donde en diferentes instancias abordarán la problemática del suicidio no sólo hablando, sino poniendo el cuerpo en la planificación colectiva de estrategias de acompañamiento y prevención”.

La OPS destacó que “los suicidios son prevenibles con intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y a menudo de bajo costo” / (Getty Images)

Suicido: una problemática que también es sanitaria

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recordó que desde que la “OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés”, es por este motivo que aseguró que “centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida”.

En su tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio, que fue publicado en marzo de 2021 y se encuentra en su página web, desde el organismo sanitario de las Américas destacaron que “los suicidios son prevenibles con intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y a menudo de bajo costo”. Asimismo, resaltaron que en la región “se notificó un promedio de 98,000 muertes por suicidio al año entre 2015 y 2019″, siendo que un 79% fueron hombres.

“Es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en las Américas”, aseveró el organismo internacional. Ante este contexto y nacida en un momento donde la crisis global desatada por el COVID-19 hizo aún más visibles las distintas crisis estructurales (económicas, políticas, educativas como culturales), además de la inspiración de la Carta Encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, surgió Fratelli Tutti. Se trata de una escuela que “inició un proceso de reimaginación del mundo para que recupere la esperanza colectiva y nos permita hacer nuevas todas las cosas co-creando una mirada renovada que se aventure a proponer nuevos paradigmas desde las periferias sociales y existenciales del planeta”.

