El cansancio del año en la piel: cinco tratamientos para devolver la luminosidad al rostro

Los tratamientos que más se eligen en esta época son aquellos que brindan un plus de luminosidad y mejoran la calidad de la piel con resultados a corto plazo (Getty)

El cansancio acumulado suele reflejarse en la piel del rostro en esta época del año. Más, tras casi dos años de pandemia, que hicieron estragos en la salud mental de grandes y chicos.

Con todo, es esperable que el fin de este 2021 encuentre a más de uno con la mirada más extenuada, las ojeras más marcadas, la piel más opaca, y -claro- las líneas de expresión más marcadas.

En un contexto en el que, además, muchas personas no retomaron sus rutinas de belleza, ya sea en casa como con un especialista, la medicina estética se presenta como el gran aliado para brindar la luminosidad que el rostro necesita para empezar el nuevo año renovados.

El médico dermatólogo Christián Sánchez Saizar destacó que “los tratamientos que más se eligen en esta época son aquellos que brindan un plus de luminosidad que mejoran la calidad de la piel en sólo una sesión y con resultados a corto plazo”.

En ese sentido, destacó uno de los más novedosos, que es “la combinación de un láser que permite trabajar la piel como si fuese un peeling profundo tiene un plus que es la administración de un cosmeceútico como la vitamina C que se absorbe directamente a través de los canales abiertos que deja el láser”. Resultado: luminosidad y mejora en la textura de la piel. Este tratamiento se completa con la indicación de vitamina C para seguir aplicando por las noches y continuar nutriendo la piel en profundidad.

Fillers de ácido hialurónico: uno de los tratamientos más demandados

Liderando el ranking de los tratamientos más demandados rankean los rellenos de ácido hialurónico, más conocidos como “fillers”, que se consagraron como aliados a la hora de borrar los signos negativos del rostro como el cansancio, enojo, tristeza y flacidez. Lideran los procedimientos por acentuar la naturalidad y defender la diversidad, y los especialistas coinciden en que “hoy ya no hay un canon de belleza; se trata de subrayar las diferencias y aquellos rasgos que hacen a cada persona única, de descubrir y potenciar la belleza individual”, tal como destacó el médico cirujano plástico especialista en estética Raúl Banegas.

“Hombres y mujeres sienten que han perdido lozanía y juventud en la piel y demandan tratamientos rápidos, ambulatorios y efectivos y sin duda los rellenos son grandes aliados y brindan excelentes resultados” , sostuvo Banegas, al tiempo que recalcó que “el hialurónico retiene agua, genera formación de nuevo hialurónico, complementa la estructura ósea, el contorno de la cara, las arrugas y los surcos del rostro”.

Uno de los grandes mitos de los fillers es que sólo los usan las celebridades y ante eso, la médica dermatóloga Lilian Demarchi destacó que “modelos y actrices buscan verse bien igual que todo el mundo”. “A todos nos gusta vernos la piel luminosa, con menos arrugas, menos sombras, menos flacidez -apuntó la médica-.Y para lograrlo no hay un tratamiento mágico: hay ciencia, hay técnica y hay un aliado muy importante, que es el ácido hialurónico”.

La vitamina C es una gran aliada para dar luminosidad a la piel en esta época (Getty)

Sobre la misma sustancia, la médica cirujana plástica y especialista en estética Griselda Seleme destacó que “en esta época del año y luego de mucho tiempo de aislamiento las personas volvieron a mostrarse nuevamente en sociedad quieren verse y que las vean bien”. “El ácido hialurónico es una de las opciones para suavizar el aspecto de cansancio del rostro y además mejora la calidad de la piel”, señaló la especialista, quien destacó que “cada persona tiene un punto débil; algunos las ojeras, otros los surcos, otros la pérdida del contorno de la mandíbula o el ángulo del cuello. Hay un ácido hialurónico diseñado para cada zona del rostro, que va a aportar luz y tensión a la zona tratada”.

Diciembre, el mes de la toxina botulínica

“Año tras año diciembre es el mes del botox. La aplicación de toxina botulínica es otro de los más elegidos ya que en este mes de tantas reuniones y eventos es un tratamiento que en sólo una sesión y sin complicaciones brinda un resultado iluminado y mirada despejada” , resaltó Banegas, quien agregó: “Además, debemos saber que este tratamiento es ideal para combatir la formación de arrugas de expresión, especialmente las producidas por el sol al fruncir el ceño que deja como resultado ese ‘once’ blanco tan característico. Por eso todos los diciembres es uno de los tratamientos estrella en el consultorio”.

Seleme apuntó que “la aplicación de toxina botulínica, que relaja los músculos que producen tensión y suaviza líneas de expresión, es ideal para tratar áreas que son las protagonistas del rostro y el motivo de consulta habitual son la mirada y los labios”.

Profhilo: ácido hialurónico ultrapuro

"Profhilo es un shock de hidratación, que en pocas sesiones vuelve la piel más turgente" (Getty)

“Recientemente desembarcó en Argentina un nuevo bioestimulador a base de ácido hialurónico ultrapuro que es un tratamiento que llegó para quedarse y es uno de los elegidos todo el año pero más hoy que es una novedad”, destacó Banegas acerca de Profhilo, una alternativa que “mejora la calidad de la piel en profundidad, y vino a ocupar un nuevo concepto en el tratamiento de la calidad de piel para tensar, hidratar y nutrir con la ventaja de ser de muy fácil aplicación ya que con pocos puntos el producto difunde dando un efecto de tensión e hidratación profundo”.

Su acción consiste en contrarrestar la pérdida fisiológica del ácido hialurónico en la piel, con el fin de restaurar la hidratación, la elasticidad y el tono. “Ejerce una acción lifting de la piel, ideal para cara, cuello y escote, previene y combate los procesos de envejecimiento”, especificó

“Es un shock de hidratación, que en pocas sesiones vuelve la piel más turgente”, describió por su parte la novedosa alternativa la médica especialista en estética Sofía Bobillo. “Es el gran protagonista del verano, ya que se coloca estratégicamente en sitios adecuados como el cuello, que en esta época suele estar más expuesto al sol”, agregó.

Se realiza en dos sesiones, con un intervalo de un mes. Su aplicación es con microagujas en forma subcutánea superficial.

Los especialistas coinciden en que se trata de un tratamiento para realizar a cualquier edad ya que no sólo mejora la laxitud de la piel en adultos sino que previene y detiene el envejecimiento en personas jóvenes sometidas a estrés, por dietas no saludables, contaminación ambiental o fotodaño. Es un producto ideal para mejorar la calidad de la piel a través de la bioestimulación.

Hollywood Peel, un láser apto verano que eligen todas las edades

Bobillo presentó otra alternativa que se puede realizar todo el año, pero especialmente a fin de año es uno de los elegidos por personas de todas las edades y géneros.

“Es un peeling termo acústico, pero sin dejar la piel sensible, ideal para antes de una fiesta o simplemente para verse bien -precisó la especialista-. Se utiliza carbono y un láser ND Yag, que hará que la piel quede más lisa y luminosa y con los poros menos visibles”.

Finalmente, el médico dermatólogo Lucas Ponti destacó que “en esta época del año hay algo que caracteriza y todas las personas tienen en común, que es la fatiga, la sensación de cansancio, el sentirse abrumados y esto no le es ajeno a la piel” . Casualmente en la consulta el especialista suele ver “pieles cansadas, fatigadas, lo que se traduce en pieles opacas, con tendencia a la deshidratación, con rojeces y para eso los tratamientos oxigenantes serán grandes aliados para eliminar impurezas, lo que ayuda a mejorar la luminosidad, devolver el brillo y la lozanía”.

“Mi consejo, más allá de los tratamientos que puedan hacerse para mejorar la calidad de la piel, es tener tener siempre una buena alimentación, descansar, hidratarse bien bebiendo abundante agua y aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidante como arándanos, frutas, vegetales crudos ”, apuntó Ponti, quien, para concluir, recomendó: “Hacer una consulta con el dermatólogo para renovar la rutina que se venía haciendo en invierno y ajustarla a esta época del año, cuando es aconsejable incorporar antioxidantes por la mañana y péptidos reparadores por la noche, además de protector solar para el día, que es siempre el mejor aliado anti age”.

