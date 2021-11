Volver a celebrar, pero a lo grande: Marian Saud presentó su nueva colección

Llega el calor, vuelven los encuentros, los viajes: la desaceleración de la pandemia combinada con la cercanía de Fin de Año encienden las almas y despiertan las ganas de celebrar.

Sin dudas, la diseñadora de alta costura Mariana Saud quiso reflejar este sentido del espíritu de la alegría, la celebración de la belleza y la pasión a través de su nueva colección, que fue presentada el 3 de noviembre en el jardín del Museo de Arte Decorativo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La modelo e influencer Angie Landaburu , especializada en marcas de lujo y casada con el empresario Tomás Eurnekián, fue la encargada de lucir las prendas de alta costura confeccionadas por Saud, cuyas mayores protagonistas fueron sin lugar a dudas el bordado artesanal y las transparencias.

Angie Landaburu modelando ayer en la presentación de Kefi, la nueva colección 2021/2022 de Marian Saud (Fotos: Grupo Mass)

La colección 2021/2022 de la diseñadora se llama Kefi, lo cual es descrito por los griegos como el sentido del espíritu de la alegría, la pasión, el entusiasmo, la conexión con los demás y la máxima felicidad. “Quise expresar la emoción que nos provoca el volver a encontrarnos en las celebraciones que la pandemia pospuso” , explicó Saud.

Sus diseños llegan para acompañar este momento de reaperturas en todos los sentidos, y simboliza maravillosamente la diversidad cultural que caracteriza a la Argentina. Saud tiene raíces europeas, árabes, y brasileñas, lo cual se refleja de modo exótico y notable en sus diseños . Para lograrlo, juega con los colores, la volatilidad de las telas y la calidad de los materiales como paleta.

Cada una de las prendas es realizada de manera artesanal (Foto: Grupo Mass)

“Es inevitable que mis raíces no influyan en mis diseños. Los colores tienen mucho de árabe y de Brasil. La sofisticación, el lujo, los bordados, las pedrerías, cristales del mundo árabe y de São Paulo y del sur de Brasil. Ambos también son muy femeninos, sensuales pero sin dejar de ser elegantes. Estos mundos siempre están a la vanguardia. Y amo eso. Poder jugar, arriesgarnos. Viajo mucho, y eso me hace absorber de todas las culturas lo que más me identifica para plasmarlo en las prendas”, expresó a Infobae Mariana Saud.

Y agregó: “Siempre me preguntan de dónde soy, porque mis prendas no parecen de acá. Me pasaba también cuando tenía locales en shopping, preguntaban de qué nacionalidad era la marca”

Con respecto a lo que más destaca de su trabajo, la diseñadora explicó: “ Yo creo que se destaca que cada mujer que entra al atelier, sale con ideas nuevas y asesoramiento. Escucho siempre a la clienta que busca y que quiere, pero también le doy mi punto de vista. Porque muchas veces tienen en la cabeza algo que no siempre es lo que mejor les queda. Obvio que sería mucho más fácil y más rápido decir todo que sí, y que se lleve un vestido hecho y chau. Pero quiero que cada una tenga el mejor look que pueda tener para esa ocasión. Si realmente lo que tiene en la cabeza es lo que mejor les queda, trato de potenciarlo. Quiero y amo que mis clientas superen sus expectativas. Que de la idea principal a la entrega, sea un wow!”.

Saud hizo hincapié en la importancia de que su equipo de trabajo que convive con alegría, disfrutando de las jornadas. “Eso se ve en nuestro producto”, dijo. “La energía que uno tiene cuando hace los vestidos, es la que la clienta se lleva cuando va a usar la prenda. Creo mucho en eso. Además de que nos es un placer estar en el Atelier. Me cuesta irme… me tengo que obligar a cortar. Tengo el honor de trabajar en mi hobby. ¡Lo disfruto! Doy todo en cada prenda que hacemos. Para que la clienta sienta que no podía ser mejor lo que tiene puesto”

Puli Demaria, María Soledad Solaro, Matilde Blanco y Teresa Calandra en en la presentación de la nueva colección de Marian Saud (Fotos: Grupo Mass)

La nueva colección está enfocada en diseños para novias y para fiestas, y se destaca por su gran variedad: se trata de 40 prendas deslumbrantes entre vestidos con capas, faldas, monos y sastrería, combinados con mix de telas y bellísimos bordados. Con las transparencias y los bordados como protagonistas, los colores elegidos han sido nude, plata, peltre, dorado, verde, azul y fucsia.

¿Las destinatarias? Mujeres modernas, cancheras, sensuales y sofisticadas a la vez.

Además de la variedad , Kefi se destaca por el trabajo artesanal que realiza en cada una de sus piezas, que se constituyen como verdaderas obras de arte: “Cada prenda lleva entre dos y tres meses dependiendo del diseño, realizados por un equipo de verdaderas artistas”, destacó Saud.

Para sus diseños, utilizó materiales nobles como sedas naturales, muselinas de seda y tules, combinadas maravillosamente con detallados y sofisticados bordados a mano, transparencias, strass, plumas y cristales.

Con respecto a Angie Landaburu, tiene 27 años, comenzó a trabajar con Pancho Dotto a los 18 años y, luego de transitar un tiempo por la Facultad de Derecho, decidió dedicarse a la moda. Trabajó con marcas como Samsung y Kosiuko, así como con Adrian Brown, María Gorof y el gran maestro de moda argentina Gino Bogani.

Dueña de un look casualmente lujoso, planeado casi al detalle, sin maquillajes sobrecargado, Angie es conquistado el mundo de la moda, viajando incluso con varias marcas por el mundo. Como diseñadora, diseñó cápsulas para varias firmas, también siendo la imagen de ellas.

La influencer ocupa también su tiempo asistiendo a varios programas de televisión y programas de radio. Centrada en el lujo y el estilo de vida, tiene hoy más de 860k seguidores en sus redes.

