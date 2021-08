¿Vuelven los desfiles de Victoria ‘s Secret?

Final del desfile de Victoria's Secret, 2018 (REUTERS/Mike Segar)

Criticada por promover el modelo de mujer objeto, eternamente delgada y muchas veces blanca, la marca terminó abandonando en 2019 su famoso desfile anual, considerado tiempo atrás como un evento mundial. Es por eso que Victoria ‘s Secret anunció recientemente la contratación de varias mujeres que ayuden a la compañía en su cambia de estrategia. Entre ellas está la estadounidense Megan Rapinoe, doble campeona mundial de fútbol, lesbiana y activista por los derechos de las mujeres y la minoría LGBTQ, la actriz india Priyanka Chopra Jones, la modelo transgénero brasileña Valentina Sampaio, la esquiadora de ascendencia china Eileen Gu, la modelo plus size Paloma Elsesser, la modelo refugiada Adut Akech y la fotógrafa Amanda de Cadenet.

Todas se sumarán a un grupo denominado VS Collective, que brindarán asesoría a la marca, aparecerán en anuncios y promocionarán las tendencias en Instagram de Victoria ‘s Secret, que genera más de 5.000 millones de dólares en ventas anuales y 32.000 empleos en 1.400 tiendas.

Pero esa no es la única novedad de la firma de lencería más conocida del mundo. La firma de lencería Victoria’s Secret anunció días atrás que volverá a celebrar sus famosos desfiles, aunque subrayó que será un show diferente del que hacía hasta hace dos años, el cual ha sido fuertemente criticado en los últimos años por la imagen de extrema delgadez e hipersexualizada de la mujer que promovía.

“Nuestra intención es volver al negocio de los desfiles de moda de una manera culturalmente relevante”, explicó en una teleconferencia con los inversores el director ejecutivo de la empresa, Martin Waters, que apuntó que “se redefinirá” el evento.

En 2019, Victoria’s Secret canceló su popular desfile en el que conocidas modelos como Adriana Lima o Lily Aldridge, apodadas “ángeles”, se paseaban por la pasarela ataviadas con grandes alas y conjuntos de lencería que dejaban poco a la imaginación.

Tras 24 años del evento, se decidió no volver a celebrarlo luego de recibir una oleada de críticas después de que la empresa se negara a incluir a modelos de tallas grandes ni maniquíes transgénero.

Waters no detalló cuándo se empezarían a celebrar de nuevo los desfiles, pero sus comentarios se producen cuando se trata de renovar la imagen de la compañía de cara al lanzamiento, el próximo mes, de una nueva compañía de lencería de tallas grandes por parte de L Brands, la empresa matriz de Victoria’s Secret.

Las mujeres elegidas para ser la imagen de VS Collective de Victoria's Secret

Además, como parte de la nueva Victoria’s Secret, la empresa anunció la eliminación de las “ángeles” y el lanzamiento de VS Collective. “En Victoria ‘s Secret, estamos en un viaje increíble para convertirnos en el principal defensor de las mujeres. Este es un cambio dramático para nuestra marca, y es un cambio que adoptamos desde nuestro núcleo. Estas nuevas iniciativas son sólo el comienzo. Estamos llenos de energía y nos sentimos honrados por el trabajo que tenemos por delante’, dijo Martin Waters.

En un comunicado de la firma de lencería escribieron: ‘The VS Collective es un grupo cada vez mayor de mujeres consumadas que comparten una pasión por impulsar un cambio positivo. Estas socias extraordinarias, con sus antecedentes, intereses y pasiones, influirán y darán forma al futuro de la marca más grande y reconocida del mundo para mujeres. A través de las relaciones sociales, culturales y comerciales, The VS Collective trabajará para crear nuevos programas de asociados, colecciones de productos revolucionarios, contenido atractivo e inspirador, y movilizar apoyo para causas vitales para las mujeres’

Asimismo, ofrecerá ropa interior de maternidad por primera vez, además de prendas para moldear la figura.

