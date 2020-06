Para el ex presidente de la SADI, la ciudadanía debe entender que cada uno es un actor importante en la desenvolutura de la enfermedad en el país: “Más allá de lo que pueda establecer el gobierno en su comunicación diaria, cada ciudadano debe seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención para no contagiarse y cuidar al resto. Los que salen a correr es importante que comprendan la responsabilidad que tenemos, hacerlo con una distancia prudente del otro y no ir en grupos. El virus sigue estando”.