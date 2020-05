La otra precaución es: uno piensa que lo único de una infección que puede afectar al bebé podría ser la infección congénita, pero no es así. Hay otras cosas, aún si el virus no llega al líquido amniótico o al bebé, igual puede potencialmente representar algún riesgo, porque si hay una afección respiratoria severa eso puede derivar en otras complicaciones para el bebé, aunque no esté infectado. Por ejemplo, ya que la madre no puede oxigenarse bien, el bebé tampoco puede hacerlo, o que haya que hacer que el bebé nazca antes porque la madre está en estado crítico. Son un montón de cosas que, potencialmente, pueden afectar al bebé, sin necesidad de que esté infectado. Por eso, no hay que simplificar y pensar que, porque no hay transmisión vertical, entonces no hay riesgo para el bebé porque hay otras complicaciones indirectas.