“Si el ghosting es una forma de desaparecer de la vida del otro sin dejar rastro, así, súbitamente, como si se hubiera esfumado sin previo aviso, dejando al otro con miles de preguntas además de la angustia que provoca, el orbiting es más provocador: ‘No estoy con vos pero sigo orbitando en tu vida’. La persona dejada sigue recibiendo likes o sabe que es espiada indirectamente por el otro que abandonó el contacto. Por supuesto que la angustia y la bronca será mayor para quien sigue recibiendo señales de la presencia del, o de la ex. Y es que existen personas que no soportan no saber qué hace el otro, dan por terminado el vinculo pero no soportan la libertad que tiene el otro para rehacer su vida, creen que son de su posesión”, enfatizó el especialista