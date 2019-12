Por qué el viernes 13 es un día de mala suerte: la historia detrás del mito

La fecha está vinculada a supersticiones, desgracias y hasta tiene un impacto negativo en el consumo mundial: la gente prefiere no volar, no contraer matrimonio y algunos no salen de su casa. Las causas del valor agregado que se le otorga a un día no apto para fóbicos