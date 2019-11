Sí, es posible y no se trata de un ejemplo al azar. Orgullosamente, Florería Atlántico –un hidden bar ubicado en Retiro– fue posicionado en tercer lugar en la lista anual “The World’s 50 Best Bars” que celebra lo mejor de la industria coctelera a nivel mundial. Bajo semejante éxito, no existe temor a equivocarse, lo vintage está de moda.