“La gente piensa que me he puesto muchas inyecciones, pero ese no es el caso. No digo que no lo intenté, pero rápidamente sentí que era una pendiente resbaladiza”, contó Aniston a una conocida revista, a la que también hizo hincapié en “la necesidad de bajar la presión sobre las mujeres”. “La cosificación y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo y perturbador [...] Si soy algún tipo de símbolo para los demás, lo que sí está claro es que soy un ejemplo de cómo nosotros, como sociedad, miramos a nuestras madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y compañeras”, consideró.