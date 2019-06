En su hilo, Varsavsky consideró que "los juegos están diseñados para convertir a los niños en adictos; los padres deben regular el tiempo que sus hijos les dedican. El resto de los días no escolares se basan en deportes, actividades al aire libre, jugar con amigos o con nosotros. ¿Excepciones? Viajes por carretera y vuelos. Y aunque no me gustan los juegos, no todos son iguales".