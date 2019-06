-No, precisamente por no hacer el duelo de las cosas que nos tocan vivir, mi padre no me reconoció. Hoy tengo 50 años, yo me puedo reconocer a mí misma, es que ya he elaborado el duelo de ese no reconocimiento. Mi madre me abandonó porque me dejaron en un orfanato, nací y me dejaron, hoy seguramente si yo puedo solventar, que es descodificar el conflicto de abandono, podré traspasar todas las situaciones que supuestamente interpreto como abandono.