Fue así que en San Pablo comenzó la transformación que llevó a que hoy sea una de las pocas raperas transgénero. "Siempre fui muy decidida pero no me soltaba ya que siempre existe ese miedo de decir 'bueno esto es lo que soy'. Aparte estaba lejos de mi casa. A partir de ahí me propuse a vivir como yo quiero: más allá de si soy hombre o mujer, me interesa que la persona me vea como soy yo. Lo que las personas digan o piensen de mí habla más de ellos que de mí", confesó la rapera.