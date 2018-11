Una entrevista telefónica le bastó a esta periodista para descubrir que Yamila es de esas personas que no se toman nada a la ligera (risas del otro lado del tubo cuando se le sugiere la cualidad). "El deporte es súper importante para mí, estoy ocho horas frente a una computadora y si no me muevo siento que no me funciona la cabeza, por eso hace un tiempo empecé a correr y recientemente agregué ciclismo -relató-. Termino muerta pero es un desafío personal para mí; me pongo metas para obligarme a entrenar".