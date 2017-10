— Hoy, todos los científicos entienden que "hay algo" en el cannabis. Hay que comprender que no es una droga médica, es algo muy, muy específico. Primero hay que saber exactamente qué hay adentro, hay que estudiarlo. Y en eso estamos los científicos, investigando a la planta en todos sus aspectos, desde cómo cosecharla hasta cómo hacer medicinas con ella. También hay un campo de estudios en todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos, o cómo tenés que aplicar el medicamento para no fumarla. Eso no es trivial, porque a los médicos no les gusta dar a los pacientes una receta que indique que tienen que fumar algo, porque es perjudicial para los pulmones. Entonces hay toda una línea de productos que busca resolver ese punto, como aceites, pomadas, caramelos, etc.