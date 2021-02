Fabiana Cantilo habló sobre su adicción a las drogas: “La cocaína es el demonio y la muerte”

Fabiana Cantilo habló sobre cómo comenzó su adicción a la cocaína (Video: Crónica HD)

Más reflexiva que nunca, Fabiana Cantilo brindó una entrevista en Seres Libres, el ciclo conducido por Gastón Pauls en Crónica HD que habla en primera persona y crudamente sobre las adicciones. En la última emisión, la cantante habló de su experiencia personal. “Empecé tomando con Charly. No me hacía nada, y yo decía: ‘¿Por qué hablan tanto todos?’”, aseguró de arranque.

“Me acuerdo que te daban un sandwich, un papelito, una Coca Cola. Me acuerdo que me guardaba lo que me quedaba y se lo daba a mi novio”, dijo Fabiana ante el asombro de Pauls. “Tomabas un poco y te lo guardabas? Imposible”, dijo. Y agregó: “Vos tomás cocaína y te va mal en lo que hacés. Podés ser un genio, tenemos varios, Maradona, Charly, yo y otros, que nos podría haber ido bien... En mi caso agradezco porque pude salir y ahora soy una servidora pública y cantante”.

Ante la consulta del conductor sobre cuándo se dio cuenta del problema, Cantilo fue contundente: “Cuando cagaste, con la cocaína, cuando cagaste. Un día fui a lo de Charly y dije: ‘¿A ver qué hace esto?’… Tomé y me quedé esperando y dije: ‘Ah, saca la angustia!...’ Se termina cuando se termina el papelito y cada vez es peor”.

En otro tramo de la conversación, agregó: “El bajón es arrepentimiento, culpa, pero a niveles de no querer vivir. Yo no me quería suicidar porque no creo en el suicidio porque se ve que en otra vida fui monje. El suicidio no sirve... Es como querer matarme pero no poder matarme. Es como haber matado una persona y no saber dónde esconder el cadáver, es ser una mierda de persona y no poder arreglarlo”.

Por otra parte, la intérprete dejó una fuerte reflexión sobre los adictos. “Somos gente muy sensible, muy inteligente y que en general han sido abusados, todos, yo incluida... No voy a explicar el detalle, pero en general fueron abusados”. Además, contó cómo hizo para suspender el consumo: “Primero entré, seis meses limpia, te dicen ‘programa de 12 pasos’ que es un insight que no necesitás psicólogo, con el padrino o madrina que elegís. Todo el mundo entra y se quieren arreglar de golpe. No, es un año de hacer la plancha. Tenés que hacer caso, tenés que ser lo suficientemente inteligente para saber que tenés que hacer caso. Porque si sos un rebelde como fui yo, es un desastre. Y siempre recaés por cuestiones emocionales, en general”. Y detalló: “Al año y medio uno recae porque te la creés, decis ‘voy a tomar una copita y pum’”.

Para finalizar dejó una importante reflexión: “La cocaína es el demonio, la muerte, lo que no. Todo lo que te da, después te lo saca. La recuperación es volver a ser la que estaba destinada a ser, me desvié como 40 años porque la oscuridad está”.

Hace unas semanas, en el mismo programa, Andrea Rincón había contado que lleva varios años luchando contra la adicción a la cocaína y al alcohol. “Arranqué de muy chica. Consumía con un novio que tenía, a los 15 años. Empezás de a poquito, estaba bueno, hablábamos... había una parte donde me adormecía y esa fragilidad que yo tenía, ya no existía. Veía las cosas de otra manera. Hasta que el otro día, estaba 10 metros bajo tierra”, recordó la actriz.

