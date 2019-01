El último gran escándalo de 2018 contó con dos famosos que no suelen ser protagonistas de peleas mediáticas. Cabito Massa Alcántara y Matías Martin rompieron esta regla con un enfrentamiento excepcional, que no requirió de ningún incentivo externo: luego de que el conductor de FM Metro lo echara de Basta de todo, las declaraciones cruzadas en los medios y los posteos en las redes sociales (que hasta involucraron a la esposa de uno y la ex pareja de otro) alimentaron una disputa inesperada. "No voy a estar contando internas, ni voy a alimentar puteríos", había advertido Matías; pero no alcanzó.