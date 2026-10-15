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El mensaje de Maru Botana tras las polémicas en MasterChef Celebrity: “¡Lo que nos reímos!”

La cocinera mostró el detrás de escena del reality con el equipo vestido con animal print, en medio de los comentarios que generó su llegada al jurado

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El mensaje de Maru Botana tras las polémicas en MasterChef Celebrity: “¡Lo que nos reímos!” (Prensa Telefe)
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Maru Botana compartió imágenes desde las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) junto a Wanda Nara, Germán Martitegui y Damián Betular. En la publicación, los integrantes del ciclo aparecen con vestuario animal print y una estética inspirada en la prehistoria.

“Millones de años de evolución humana para terminar así”, escribió la cocinera, con emojis de risa y un dinosaurio. La cocinera definió la jornada como “un día cualquiera” dentro del reality culinario. En el posteo, la nueva jurado hizo referencia al clima de trabajo durante las grabaciones. “Viajamos a la prehistoria, nos vestimos de animal print y descubrimos que la diversión no tiene época”, señaló.

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“Millones de años de evolución humana para terminar así”, escribió la cocinera junto a imágenes de MasterChef Celebrity (Instagram)

La publicación incluyó menciones a Wanda, conductora del programa, y a Betular y Martitegui, quienes integran el jurado. “¡Lo que nos reímos!”, agregó Botana. El mensaje fue publicado en medio de la repercusión por la llegada de Botana al formato, donde ocupa el lugar de Donato de Santis. El chef dejó el programa después de participar como jurado durante 10 ediciones.

La aparición de Maru también estuvo acompañada por comentarios y polémicas alrededor de su incorporación. Sin referirse de forma directa a esos cuestionamientos, la cocinera eligió mostrar una escena distendida con sus compañeros durante las grabaciones. En las fotos, Maru Botana y el resto del equipo aparecen divertidos mientras posan en el estudio del programa, que fue ambientado para el desafío emitido el lunes. La consigna, denominada “desafío prehistórico”, propuso a los participantes cocinar sin electrodomésticos y utilizar únicamente cacerolas.

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Botana compartió el detrás de escena de una jornada de grabación junto a Wanda Nara, Betular y Martitegui

La incorporación de Botana al jurado también generó comentarios por la manera en que prueba las preparaciones de los participantes. Durante las emisiones de MasterChef Celebrity, algunos espectadores señalaron en redes sociales que la cocinera degustaba porciones pequeñas.

El tema fue abordado por Yanina Latorre durante una transmisión del streaming de Telefe. “A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco. ¡Ay, un pedacito así!”, expresó la periodista. Latorre sostuvo que una degustación acotada puede dificultar la evaluación de algunas recetas. “El pedacito me deprime”, afirmó, y cuestionó que no se probaran todas las partes de preparaciones como una empanada. También publicó una crítica más dura contra la jurado.

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La consigna prehistórica llevó a los participantes a cocinar solo con cacerolas y sin usar electrodomésticos

En redes sociales, otros usuarios replicaron los cuestionamientos y pusieron en discusión la forma en que la chef evalúa los platos. La cocinera no se refirió públicamente a esas críticas en la publicación que compartió desde las grabaciones. El episodio que motivó los comentarios ocurrió en #ReactMasterchef, el ciclo de streaming de Telefe que acompaña al reality. Durante la presentación de unas tortillas vegetarianas de Julieta Nair Calvo, Latorre siguió la degustación de Botana y comparó su porción con la de Martitegui. “Esto es comer, no lo que hace Maru”, dijo al aire.

Más tarde, cuando la jurado probó otra preparación de Elizabeth Vernaci, la panelista retomó sus críticas. “Tengo el desafío de ver a Maru Botana meterse un pedazo como la gente en la boca”, sostuvo antes de reiterar: “El pedacito me deprime”. La panelista estuvo al frente de la transmisión junto a Agustín “Cachete” Sierra, en reemplazo de su hija, Lola Latorre.

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Una de las divertidas postales de Maru Botana en MasterChef Celebrity

Mientras Julieta Nair Calvo explicaba la preparación de las tortillas vegetarianas, Latorre insistió con sus comentarios sobre la degustación de Botana. “Dale, dale, corta y no come”, dijo antes de que la cocinera probara el plato. La panelista también contrastó la porción tomada por Botana con la de Germán Martitegui, otro integrante del jurado. “No ves el pedazo que come este”, señaló, y luego agregó: “Esto es comer, no lo que hace Maru”.

En la misma transmisión, Latorre planteó que su intención era ver a la jurado probar una porción mayor. Sus intervenciones se sumaron a los mensajes de usuarios que cuestionaron en redes la forma en la que la cocinera evalúa las preparaciones de los concursantes.

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