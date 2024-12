Jorge Rial habló de la fuerte decisión que tomó en caso de quedar en estado vegetativo: “Tengo miedo al sufrimiento”

Jorge Rial habló de la decisión que tomó si llegara a quedar en estado vegetativo (Video: La Divina Noche de Dante)

En una entrevista íntima con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante, Jorge Rial compartió una de las decisiones más importantes de su vida: la firma de un documento que instruye no prolongar artificialmente su existencia si llegara a quedar en estado vegetativo. Con palabras claras y un tono sereno, el periodista confesó que tomó esta determinación hace años, con el objetivo de liberar a sus seres queridos de cualquier responsabilidad emocional. “Tengo firmado un papel hace muchos años que, si llego a estar en un momento donde quedo en estado vegetativo, ya lo tengo firmado para que nadie alrededor mío tenga la responsabilidad ni la culpa”, expresó Rial.

Durante la conversación, el conductor habló también sobre su visión de la muerte y cómo ha cambiado con el tiempo. Rial admitió que, aunque en el pasado le temía, hoy su único miedo es al sufrimiento físico. “Antes le tenía miedo a la muerte, ahora no. Lo único que me da miedo es el sufrimiento”, sentenció. Esta transformación, según detalló, proviene de experiencias personales que lo llevaron a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el valor de cada momento. “La vida es un bien muy preciado, hay que cuidarlo mucho y hay que estar más cerca de la gente”, agregó.

La charla con Dante Gebel también fue una oportunidad para que Rial se refiriera a los cambios que realizó en su vida tras transitar una situación límite. Confesó que aprendió a tomarse su tiempo para reflexionar antes de tomar decisiones y a priorizar su bienestar por encima de cualquier otra cosa. “Le pongo prólogo a todo. Todas mis decisiones tienen una explicación. Me tomo mis tiempos, porque lo más importante es vivir”, afirmó. Además, reconoció un giro profundo en su relación con el trabajo, que dejó de ser el centro de su vida. “El laburo es un complemento que me hace feliz. Si no estoy bien, me voy. Antes me quedaba tratando de cambiarlo, pero ahora ya no. Si no me hace feliz, me alejo”, reflexionó Rial, evidenciando un cambio de prioridades que marca su presente.

Jorge Rial volvió a la radio después del infarto en Colombia

Estas declaraciones cobran aún más sentido si se contextualizan con el infarto que el conductor sufrió en abril de 2023 mientras se encontraba en Colombia, un episodio que lo puso al borde de la muerte. Rial se descompensó gravemente durante su estadía en Bogotá y debió ser hospitalizado de urgencia. Según detalló en su momento Teleshow, los médicos lograron estabilizarlo mediante la colocación de stents para desobstruir las arterias y evitar consecuencias mayores. Tras el incidente, Rial reconoció la gravedad de la situación: “Sentí que me iba, es algo que no se puede explicar. Es como si todo se detuviera”.

El infarto no solo lo enfrentó con la muerte, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida personal y emocional. Desde entonces, comenzó a valorar más sus vínculos cercanos y a dejar atrás compromisos que no aportaban a su felicidad. En esa línea, durante la entrevista con Gebel, reiteró la importancia de las relaciones humanas y de vivir plenamente cada día. “Hay que estar más cerca de la gente, porque la vida te puede cambiar en un instante”, reflexionó.

A lo largo de su carrera, Jorge Rial ha sido una figura polémica y mediática, pero sus recientes declaraciones lo muestran desde una faceta más introspectiva y humana. La combinación de lo vivido en Colombia con la decisión de firmar el documento deja en claro su nueva mirada sobre la vida: una búsqueda de equilibrio, tranquilidad y felicidad, donde el trabajo dejó de ocupar el centro y el bienestar personal pasó a ser la prioridad. “Hoy lo más importante es vivir y ser feliz”, concluyó, dejando un mensaje claro y profundo sobre la importancia de aprovechar cada instante.