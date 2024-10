El padre de Liam Payne llegó a la Argentina para reconocer el cuerpo de su hijo

Geoff, el padre de Liam Payne, sale del hotel rumbo a la fiscalía (RS Fotos)

El miércoles por la tarde se conoció la triste noticia de la muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, que causó profunda conmoción en el mundo entero. El artista de 31 años falleció al caer al vacío desde el balcón de un hotel ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. A dos días del trágico hecho, su padre, Geoff Payne, llegó al país para recuperar el cuerpo de su único hijo varón y regresarlo a Inglaterra.

Según pudo saber Teleshow, el hombre llegó alrededor de las 6 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acompañado por tres personas de seguridad y sin la compañía de Ruth, la madre de Liam. Geoff se dirigió a un hotel en el centro de la Ciudad y, horas más tarde, partió en dos camionetas rumbo a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 para iniciar los trámites de la repatriación del cuerpo.

El padre de Liam Payne rumbo a la fiscalía (RS Fotos)

En cuanto a la investigación, el fiscal Marcelo Roma y la prosecretaria María Florencia Lavaggi sostienen la hipótesis de un posible suicidio, al estar Payne solo en su habitación al momento de caer al pulmón interno del hotel CasaSur, ubicado en la calle Costa Rica 6032. La causa, con una calificación de muerte dudosa, apunta a un posible episodio de salud mental producto del consumo de drogas que llevó a que Payne, en un estado semiconsciente, cayera del balcón. Se realizó la autopsia por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial.

Cómo era la familia de Liam

Karen, madre de Liam, fue un pilar fundamental en su vida. La mujer, que trabajó como enfermera, mostró un apoyo inquebrantable en la carrera del joven, ayudando a mantener a su hijo con los pies sobre la tierra a pesar de la fama. Y esta contención llegó a Liam, quien mencionó en reiteradas entrevistas lo agradecido que estaba por el sacrificio y el amor que su madre le brindó desde sus inicios en la música.

Por su parte, Geoff, trabajador de la industria automotriz, mantuvo siempre un perfil bajo aunque siempre se supo del éxito y el orgullo que sentía por su hijo, a quien acompañó en los momentos altos pero sobre todo bajos de su carrera. La conexión de Liam con sus padres fue clave para mantenerse centrado en un entorno tan vertiginoso como el de la industria musical. Cuando se estrenó la película de la banda, llamada This Is Us, hablaron los miembros del clan Payne y las palabras del padre hoy resuenan con más fuerza: “Es el único hijo varón de la familia y ese tiempo ya no lo voy a recuperar, se fue. Y no puedo darle consejos porque ha visto más del mundo que yo”.

Liam Payne junto a su madre Geoff, su madre Ruth y sus hermanas Karen y Nicola en el videoclip de Story of my life

Liam creció en un hogar lleno de amor, acompañado por sus dos hermanas mayores: Karen y Nicola Payne. Karen se dedicó a la enseñanza y fue un referente de estabilidad para Liam, pero siempre desde el bajo perfil. Durante el éxito de la boyband, fueron una gran compañía, pero lejos de los reflectores que rodeaban a su hermano varón.

Horas después de enterarse de la noticia, la familia emitió un comunicado en el que expresaron su profundo dolor: “Tenemos el corazón roto. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y le recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio durante este horrible momento”, dice el mensaje compartido por el medio británico The Sun.