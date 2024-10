El llanto de un ex Gran Hermano tras la muerte de Liam Payne y el tributo de Louis Tomlinson

El llanto de Martín Ku tras la muerte de Liam Payne

La muerte de Liam Payne sacudió al mundo del espectáculo, pero más aún a los millones de fanáticos que crecieron junto a One Direction, la icónica boyband británica. El desenlace trágico del cantante no solo dejó un vacío en la música, sino también en el corazón de aquellos que, con nostalgia, aún aguardaban el milagro de un reencuentro entre los exintegrantes del grupo. Sin embargo, el destino decidió cerrar ese capítulo antes de tiempo.

Los excompañeros de Liam, devastados por la noticia, le dieron un emotivo adiós. Entre ellos, Louis Tomlinson, cuya despedida resonó con una sinceridad conmovedora en redes sociales. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el cantante comunicó sus sentimientos por la triste noticia. “Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable”, comenzó diciendo el músico en su carta.

“Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando. Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas y rememorar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos. Es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo pero no fue así”.

El posteo de Louis Tomlinson para despedir a Liam Payne

En ese sentido, Tomlinson también mostró su disposición a cuidar al pequeño hijo de Payne: “Quiero que sepas que si Bear (el hijo de Liam Payne) alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. ‘Payno’, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Duerme bien por siempre”, en un mensaje que arrancó lágrimas en aquellos que seguían de cerca la relación entre los miembros de One Direction.

Uno de los afectados por este tributo fue Martín Ku, ex participante de Gran Hermano 2024, cuya reacción quedó inmortalizada en las redes sociales gracias a su pareja, Marisol. En una salida a un popular restaurante porteño, Ku se detuvo a leer el mensaje de Louis. Marisol, atenta a su reacción, no dudó en documentar el momento: “A ver Martín, ¿qué momento fue el que te hizo llorar?”, le preguntó entre risas. Sin poder evitarlo, el exintegrante del reality de convivencia le mostró la frase en la que Tomlinson prometía estar presente para el hijo de Payne.

De izquierda a derecha, los exintegrantes de One Direction: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne (Crédito: Shutterstock)

“Eso es un hombre sensible”, comentó Marisol con una sonrisa, mientras el rostro de su novio reflejaba la tristeza de una pérdida que, aunque distante, se sentía personal. En las horas siguientes, la velada continuó entre charlas y canciones, pero siempre con un dejo de melancolía. En uno de sus últimos posteos, Marisol compartió un video de Martín escuchando Story of my Life, una de las canciones más representativas de One Direction, esa que ahora resonaba con un peso nuevo, un himno a la memoria, al amor perdido, al tiempo que ya no volverá.

Desde su comienzo en 2010 en el programa X Factor, la boyband fue un éxito arrollador, con millones de dólares en ventas de discos y en entradas para sus shows, además de posicionarse en lo más alto de los rankings musicales del mundo. Sin embargo, el precio de la fama fue muy alto para el quinteto, que tan sólo cinco años después de su creación, se desintegró para que cada uno pudiera seguir sus propios caminos en la industria.