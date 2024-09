Coldplay presentará su nuevo disco en el Valle de la Luna: cómo participar del evento

Coldplay anunció un evento histórico para la presentación de su nuevo disco (EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen)

El Valle de la Luna, en su inmensidad silenciosa, será testigo de un acontecimiento que trasciende lo musical. Coldplay, con su décimo álbum Moon Music, no solo eligió este rincón del mundo para su preestreno, sino que trazó un puente entre lo efímero de la música y lo eterno de la naturaleza, tal lo revelado en las últimas horas, que generó las más variadas reacciones de los seguidores de la banda y de la música en general.

No será un concierto, no habrá multitudes gritando ni aplausos desgarrando la quietud del paisaje. Será una experiencia inmersiva, una preescucha reservada solo para aquellos que llegarán al corazón de Ischigualasto, donde las rocas cuentan la historia del planeta. Así, las formaciones geológicas y el cielo abierto se funden en una comunión íntima con los sonidos.

Es que según lo que se detalló, en este evento que se realizará el el próximo 1° de octubre, el hombre no impondrá su ruido, ya que la escucha será en silencio, con auriculares que respetan lo inalterable. Es un gesto simbólico, sin la banda presente, pero también necesario: un recordatorio de que la verdadera grandeza no radica en el volumen de las voces, sino en la capacidad de detenerse y comprender el entorno. San Juan, con su Parque Provincial Ischigualasto, se prepara para recibir este espectáculo único, donde la música no busca deslumbrar, sino integrarse al paisaje.

La foto que tomó Matías Alonso Revelli sobre el cielo de Bahía Blanca y sedujo a Chris Martin al punto que el músico decidió que fuera la tapa del próximo álbum de Coldplay (Foto: Instagram)

El gobernador provincial, Marcelo Orrego, expresó su entusiasmo por la elección del lugar a través de su cuenta en X. “Quiero expresar mi profunda alegría y agradecimiento a Coldplay por elegir un lugar tan icónico y maravilloso de nuestra provincia como el Parque Provincial Ischigualasto para la pre-escucha exclusiva de Moon Music, el nuevo álbum de la banda”, afirmó quien entendió que no era solo una cuestión de música o turismo; es la oportunidad de mostrar al mundo la riqueza de un lugar tan valioso.

Cabe destacar que el Valle de la Luna será el único lugar en el país donde se podrá escuchar en exclusiva el nuevo álbum de Coldplay antes de su lanzamiento oficial el 4 de octubre. Además, según la organización del evento, las entradas se distribuirán a través de un sorteo promovido en diversos puntos del país.

La banda comandada por Chris Martin y la Argentina mantienen una relación que va más allá de lo ordinario. Luego de batir un récord que pocos imaginaban posible, diez presentaciones consecutivas en el Estadio Monumental, para este nuevo trabajo otro guiño llegaría: dos argentinos realizaron la tapa y el arte del nuevo disco.

El diseño del álbum de Coldplay estuvo a cargo de Pilar Zeta, a partir de la foto de Matías Alonso Revelli (Fotos: Instagram)

En la foto de tapa, se aprecia un cielo azul cruzado por un arcoiris y una media luna surgiendo en el centro, todo con cierto aura pinkfloydeana. Fue tomada por Matías Alonso Revelli, fotógrafo nacido y criado en Bahía Blanca. En tanto, el diseño del arte estuvo a cargo de la artista Pilar Zeta. “Desde mi adolescencia me gusta la banda, pero nunca fui súper fan... Como no lo soy de ninguna otra banda, vale aclarar”, le dijo Alonso Revelli a Teleshow respecto a su conexión con la música de Coldplay.

La foto llegó a Chris Martin a través de un allegado suyo y, le gustó tanto, que terminó en la tapa del venidero álbum. La toma en cuestión es el cielo de Bahía Blanca y Matías la sacó en plena pandemia de coronavirus. “Más específicamente, la tomé desde el patio de mi casa después de que mi viejo me llamara por teléfono para que salga a ver lo que había en el cielo. Esto fue en mayo de 2020″, recuerda sobre la toma a la cual le agregó digitalmente la luna. “En mis fotos es una constante, me gusta crear ese efecto como de ensueño, de cielos que son difíciles de explicar”, cuenta este artista que suele inspirarse en lo que está arriba nuestro: “Lo tenemos siempre ahí al cielo y nos regala cosas maravillosas todos los días”.