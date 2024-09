El día que Selva Alemán rechazó una participación en la serie “The Walking Dead”: el poderoso motivo

El día que Selva Alemán rechazó The Walking Dead

La muerte de la actriz Selva Alemán consternó a toda la colonia artística este martes por la tarde. La esposa de Arturo Puig falleció repentinamente de un ataque al corazón. La noticia se la confirmó a Teleshow el productor Carlos Rottemberg, y la dio a conocer en la cuenta oficial de X de Multiteatro. “Confirmar el fallecimiento de nuestra querida amiga, nos embarga de una pena indescriptible. Murió Selva Alemán. Sin más palabras”, dice el texto, que causó profundo dolor en el mundo del espectáculo.

Desde ese momento, los recuerdos por parte de quienes la acompañaron en sus momentos personales y laborales no tardaron en llegar, además de destacar anécdotas en que se grafica su pasión por el arte.

Uno de esos instantes refiere al momento en que la intérprete rechazó la propuesta para ser parte de una de las producciones más espectaculares de los Estados Unidos, que ella misma explicara en algunas oportunidades.

Selva Alemán y Nico Francella en una escena de Madres e hijos

Selva relató que rechazó participar en la popular serie The Walking Dead, debido a compromisos previos con un proyecto teatral que ya había asumido y no tenía intenciones de abandonar. En una serie de entrevistas tanto en el programa Almorzando -en ese instante conducido por Juana Viale- como en ciclo radial “¿Qué le digo?”, por Radio Rivadavia, detalló que recibió la propuesta desde Los Ángeles para interpretar un personaje en la célebre serie, con la premisa de iniciar las filmaciones en mayo de 2015. Sin embargo, debido a su implicación en el estreno de la obra de teatro Madres e Hijos, tuvo que declinar la oferta.

Según Alemán, la invitación llegó cuando estaba a punto de estrenar la obra, a solo una semana. Los ensayos estaban en su etapa final, la escenografía montada y la publicidad ya había sido difundida. “Había mucha gente involucrada. ¿Cómo iba a decir me voy a filmar a Los Ángeles?”, explicó. Ante esta situación, a pesar de la tentadora oportunidad, tomó la decisión de quedarse en la Argentina con su equipo teatral.

La actriz recordó con asombro la propuesta recibida y comentó cómo, tras investigar sobre la serie, se sintió abrumada al pensar en interpretar uno de los zombis característicos de la producción. “Me llamaban y yo no la conocía. La empecé a ver y dije: ‘¡Qué horror! ¿Qué tendré que hacer?’”, expresó. Sin embargo, pese a lo atractivo de aparecer en una serie tan exitosa, la perspectiva de hacer de zombi no le resultaba particularmente emocionante.

Selva Alemán ese año brilló en los premios ACE gracias a esa obra teatral

Alemán también compartió que la invitación venía de parte de Alejandro Vannelli, quien fue contactado por productores en Los Ángeles. El material que ella había enviado años atrás había captado finalmente la atención de los responsables de casting de la serie. Pero, comprometida con su proyecto teatral, le fue imposible compatibilizar ambos compromisos.

La actriz reflexionó sobre la experiencia, concluyendo que a veces en la vida uno debe dejar pasar ciertas oportunidades debido a otras responsabilidades ya asumidas. “Es una satisfacción enorme, es un premio para el alma, para el corazón”, afirmó con notable emoción y serenidad. Aunque no pudo formar parte de The Walking Dead, Alemán valoró positivamente la experiencia y el reconocimiento que conllevó la propuesta. “A veces el tren lo tenés que dejar pasar porque no podés”, concluyó con filosofía, subrayando que su compromiso con el teatro y con aquellos que confiaban en ella fue la razón primordial para su decisión.

La obra Madres e hijos, protagonizada por ella, Sergio Surraco y el debut sobre las tablas de Nico Francella fue ampliamente valorada tanto por la crítica y el público, al punto de alzarse en los Premios ACE con las estatuillas a Mejor drama, Mejor actriz protagónica, Mejor actor protagónico e incluso el AVE de Oro para la propia Selva.