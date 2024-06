Las impactantes fotos de Lali Espósito desde Madrid y el piropo que su novio no pudo evitar

Lali Espósito en Madrid, rodeada de amigas, en una de las imágenes que compartió

Fue recién a fines de marzo cuando Lali Espósito y Pedro Rosemblat realizaron su primera salida pública, luego de varios meses de especulaciones sobre un romance entre la cantante y el periodista. Pese a que en febrero ya habían confirmado lo que ocurría entre ambos, recién un mes después se mostraron juntos ante las cámaras.

Ahora, luego de lo vivido en los Premios Gardel en el que la intérprete se alzó con tres estatuillas, continúa sus días desde Madrid en el marco de las grabaciones del reality Factor X, del que ella es uno de los jurados. Y es desde allí donde publicó una serie de fotografías de varios de los momentos vividos en las últimas jornadas, en la que, a la distancia, su novio también estuvo presente e incluso se tomó el tiempo de dejarle unas palabras que nadie pasó por alto.

Lali Espósito en Madrid y el piropo de Pedro Rosemblat

En la reciente galería de imágenes en instagram, la multipremiada incluyó una instantánea en ropa interior que capturó la atención de sus más de 12 millones de seguidores. En los comentarios, el periodista elogió a la cantante, y plasmó en los comentarios: “Estás cada día más linda, ¿puede ser?”, lo que fue muy celebrado por los fanáticos de ambos. Las respuestas a ese comentario no se hicieron esperar, y por caso entre ella se podía leer: “Si no me das a un Pedro, no me des a nadie”, o “Basta Pedro, estás dejando la vara muy alta, pensá en el resto de los mortales. Duren por favor, duren mucho y si puede ser casate”.

La captura compartida por Lali Espósito de su videollamada desde Madrid con Pedro Rosemblat

Otra de las fotografías compartidas por Lali corresponde a una videollamada con su novio, en la que él se muestra abrazando a un gato, y ambos con los ojos entrecerrados. Tambíen puede verse una imagen de distintos outfits usados en los últimos días, lo que también generó una gran cantidad de comentarios respecto de dónde se pueden conseguir cada una de las prendas.

Hace poco más de una semana, luego de los tres Premios Gardel recibidos, la artista hizo una publicación para agradecer a su equipo y los fans. “Hermosa mañana, ¿verdad?”, arrancó en referencia a la reconocida expresión, que suele ser utilizada por los futboleros el día siguiente a un acontecimiento deportivo favorable.

Lali mostró cómo amaneció tras ganar tres Premios Gardel y agradeció a sus fans

En pijama, recién levantada, y con un mate en la mano, Lali siguió: “No quería hacerles un video de agradecimiento así, después de lo espléndida que yo estuve a nivel estilismo ayer. Cosa que le agradecemos mucho a Pablo Venancio, a los artistas tremendos que hicieron mis vestidos. Quiero decirles que me levanté hace un rato porque ayer nos quedamos de jarana festejando los tres gardeles y tenía el impulso de algo. Anonadada estoy yo de la noche de ayer. Estoy extasiada. Qué fandom carajo”, dijo.

A eso le sumó una publicación con distintas imágenes de la gala en el Movistar Arena, donde se la ve sosteniendo los trofeos y bailando en el escenario. “Lo de ayer me dejó realmente conmovida. Ganar tres premios Gardel fue una fantasía total. Especialmente el de ‘Canción del año’. Gracias al voto de ustedes. No deja de sorprenderme y conmoverme el amor que recibo. Gracias, de corazón”, escribió la intérprete de “Disciplina” en su cuenta de Instagram.

Pedro Rosemblat y la mamá de Lali se expresaron tras la exitosa noche de la cantante

Y siguió: “Gracias a los artistas que se sumaron a esta performance, que pensé con tanta ilusión, y enaltecer todo. Gracias a mi equipo encabezado por Lautaro Espósito. Gracias Dana Gambini y Sol Jaite. Gracias al team de ensueño de dancers que me acompaña, encabezado por Denise de la Roche, con la preciosura de Juli Failace. Gracias Juan Giménez Kuj por producirme esa mega intro icónica. Gracias al bandón. Un especial Gracias a Franco Kuma por tu arte, predisposición y emoción cuando te llamé para armar nuestro momento imborrable allí. Gracias”.

En sus stories, Lali también compartió las muestras de cariño de sus seres queridos, entre ellas, una de su novio, Pedro Rosemblat, quien subió un video de la cantante celebrando. “Te amo Mariana, sos la persona más espectacular que habita este planeta”, escribió.