La incomoda pregunta de Mirtha Legrand a Isabel Macedo: "¿Como te llevas con Pampita?"

La visita de Isabel Macedo a la mesa de Mirtha Legrand, que está conduciendo de forma especial el ciclo de Juana Viale, consiguió que la diva y la actriz protagonicen un tenso momento: el motivo fue una pregunta de la diva sobre la pelea que tuvo con Pampita hace 14 años por un supuesto affaire que ella habría tenido con Benjamín Vicuña.

“¿Cómo es tu relación con Pampita?”, se despachó, tomando a la esposa de Juan Manul Urtubey por sorpresa. “Ah, bien. Sí. Rebien”, señaló, haciendo que la conductora vuelva a hacer la pregunta mientras con una servilleta se tapaba la cara.

“¿Por qué te tapás?”, preguntó la recordada actriz de Graduados y la animadora insistió. “Porque tuvieron una pelea en Punta del Este hace años”, comentó, sobre aquel escándalo donde la modelo la habría agarrado del pelo, en medio de un ataque de furia.

La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Isabel Macedo: "¿Cómo te llevás con Pampita?" (Foto: Almorzando con Mirtha Legrand, Eltrece)

“Yo te digo una cosa. No me acuerdo lo que comí ayer, mirá si me voy a acordar de lo que pasó hace 20 años”, comentó Macedo, con tranquilidad pero Mirtha siguió. “Yo me acuerdo muy bien. A la salida de un boliche”, disparó.

En ese momento Yuyito González, que también estaba como invitada, intentó descomprimir. “Es muy saludable tener memoria selectiva”, señaló la exvedette, frase que sirvió para que Isabel se despache. “Yo la tengo”, lanzó, secamente.

“Bueno, está bien querida”, comentó la Chiqui, intentando cambiar de tema, pero Isabel no se lo dejó pasar. “Sí, está bien, pero…”, arremetió, mientras realizaba un fuerte gesto con las manos y Mirtha no se lo dejó pasar. “Dijiste que no te acordás. Mirá…”, la pinchó, con ironía.

"No me acuerdo", contestó Isabel Macedo cuando Mirtha Legrand le preguntó por el escándalo con Pampita y Benjamín Vicuña (Foto: Almorzando con Juana, El Trece)

“No. Te juro que no me parece bien quedarse aferrada a las cosas del pasado. Me parece bien mirar el presente y el futuro”, respondió la actriz de Guapas y Sandro de América. “Estás casada con un hombre espléndido”, sumó la conductora. “Además de que sí, estoy casada con un hombre espléndido, la vida es crecimiento. Es tratar de ser mejor, todo lo que queda por delante y todo lo que tenemos hoy”, cerró.

Noticia en desarrollo