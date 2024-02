Así es la rutina de entrenamiento de Nicole Neumann, embarazada de casi seis meses

Nicole Neumann mostró cómo es su entrenamiento durante su embarazo

Nicole Neumann y José Manuel Urcera arrancaron el 2024 con todo ya que se encuentran transitando casi el sexto mes de embarazo y esperan su primer bebé juntos. Incluso, hace unas semanas confirmaron el sexo. A un mes de la súper boda que celebraron por partida doble -con una ceremonia en el Sur argentino y luego una fiesta en Exaltación de la Cruz-, la pareja reveló que está esperando por un hijo y ahora dijeron que se trata de un varón.

“Será un varón de Tauro o Géminis”, reveló la conductora, haciendo alusión a los probables signos del zodíaco que le tocarán en suerte al bebé. Asimismo, la pareja dijo que la fecha probable de parto está establecida para fines del mes de mayo.

Otro detalle importante fue que, por el momento, no tienen decidido el nombre que tendrá el bebé aunque ya están analizando distintas opciones que prefirieron no dar a conocer. Por el lado de Nicole, este sería su primer hijo varón, ya que por ahora es madre de tres mujeres: Sienna, Allegra e Indiana. Por su parte, Urcera se convertirá en padre primerizo.

Disfrutando de su cuarto embarazo, la modelo que es madre de tres chicas confirmó que tendrá un varón

Activa en sus redes sociales y compartiendo con sus fanáticos cómo transita el embarazo, la modelo a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores, mostró este miércoles cuál es su rutina de entrenamiento para mantenerse activa y fuerte, obviamente supervisada por profesionales quienes en muchos casos recomiendan la práctica de ejercicio controlada y apropiada, para que las madres eviten dolores a medida que va avanzando el embarazo.

“Bueno …. Arrancó el año finalmente ¿no? Anoche: evento; 6:45 am arriba por arranque de clases, cada vez más temprano arrancan che. Con este calorrrrrr”, escribió la conductora revelando cómo encara su rutina diaria mientras espera la llegada de su cuarto hijo. Además, Nicole comentó cómo siguió su día. “10 am gym, a las 13 reunión en Capital. Y le damos on a todo”, finalizó.

La modelo y el piloto disfrutan de transitar su embarazo

En el video, que ya lleva más de 300 mil reproducciones a poco de haber sido publicado, Neumann mostró específicamente cómo es la rutina que sigue. Es importante aclarar que cada mujer transita su gestación de manera diferente y es imprescindible asesorarse con un profesional antes de realizar cualquier actividad.

Nicole mostró cómo hizo fuerza de piernas con una banda que ofrece resistencia, a través de movimientos laterales y también estocadas. Luego, continuó haciendo step con peso. Sin dejar de lado el elemento que tiene en su hogar para entrenar, hizo deadlift, “un ejercicio que activa los músculos de las caderas, los glúteos, el tren inferior, el tronco y la espalda”. Terminó la actividad sumando unas estocadas laterales con peso y el step.