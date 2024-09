Cómo instalar un televisor en la pared sin afectar su funcionamiento y perder dinero

Uno de los errores más comunes es poner el televisor frente a la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar un televisor en la pared es una de las soluciones más comunes en el hogar. Sin embargo, esta tarea, que parece sencilla, tiene varios aspectos a tener en cuenta, porque se pueden cometer errores que afecten el funcionamiento de la pantalla y dañen la experiencia.

Así que si estás por poner un TV en la pared de tu casa o ya tienes uno y lo quieres mover, te dejamos algunos consejos para que lo hagas de la mejor manera posible y que al final la imagen tenga la mejor calidad.

Consejos para saber ubicar un televisor en la pared

La importancia de elegir la ubicación adecuada

Uno de los errores más comunes al instalar un televisor en la pared es no planificar correctamente la ubicación antes de empezar. Decidir dónde colocar la televisión no es una tarea trivial. Es fundamental seleccionar un lugar que no solo sea estéticamente agradable, sino también práctico y seguro a largo plazo.

Para comenzar, asegúrate de que el televisor no obstruya el paso ni bloquee puertas o ventanas. También es esencial que la ubicación permita una visualización cómoda desde todos los asientos de la habitación. Un consejo útil es tomar medidas y simular la posición del televisor antes de perforar la pared. Esto te ayudará a asegurarte de que el dispositivo no cree ángulos de visión incómodos o peligrosos.

Selección del soporte adecuado

El soporte es uno de los elementos más importantes a considerar. No todos los soportes son iguales y elegir el incorrecto puede resultar en una instalación insegura o ineficaz. Es crucial que el soporte sea compatible con el tipo de pared y el peso del televisor, además de permitir una ventilación adecuada para evitar que el dispositivo se sobrecaliente.

Para una correcta ventilación, la parte trasera del televisor debe estar al menos a 5-10 centímetros de la pared, y se debe mantener una distancia similar en los laterales, parte superior e inferior del aparato respecto a otros objetos. Este espacio no solo ayuda a evitar el sobrecalentamiento, sino que también facilita la conexión de cables adicionales en el futuro, como consolas de videojuegos o barras de sonido.

Evitar los problemas de ventilación y exposición al calor

Uno de los enemigos más grandes de los dispositivos electrónicos, y en especial de los televisores, es el calor. Montar el televisor demasiado cerca de la pared o en un lugar donde reciba luz solar directa puede acortar significativamente su vida útil. En lugares, donde las temperaturas en verano pueden superar fácilmente los 30 o 40 grados, es fundamental evitar que el televisor esté expuesto a fuentes de calor como radiadores, chimeneas o rejillas de aire caliente.

Además, si el televisor se encuentra en una habitación con mucha luz natural, asegúrate de que no reciba luz solar directa. La exposición prolongada a la luz del sol no solo puede dañar la pantalla, sino también sobrecalentar los componentes internos. Si no es posible mover el televisor, considera usar cortinas o persianas para reducir la cantidad de luz que incide sobre el dispositivo.

Ajustar del ángulo de visión

Otro error frecuente es montar el televisor a una altura incorrecta, lo que puede causar incomodidad visual y fatiga en el cuello. La regla general es que el tercio inferior del televisor debe estar a la altura de los ojos cuando estés sentado. Montarlo demasiado alto puede hacer que ver la pantalla sea incómodo, especialmente durante periodos prolongados.

Además de la altura, el ángulo de visión también es crucial para garantizar una buena calidad de imagen. Los televisores con pantallas QLED o LED mantienen una calidad y color uniformes desde diferentes ángulos, pero en modelos con paneles LCD, la imagen puede verse distorsionada si no se ajusta correctamente el ángulo de visión. Los soportes inclinables o con brazo articulado pueden ser una solución efectiva para ajustar la posición del televisor según sea necesario.

Manejo y organización de los cables

Un aspecto que a menudo se pasa por alto al instalar un televisor en la pared es la gestión de los cables. Dejar los cables a la vista no solo arruina la estética de la instalación, sino que también puede crear un entorno desordenado y potencialmente peligroso. Además, los cables mal organizados pueden dificultar el acceso a otros dispositivos conectados y aumentar el riesgo de accidentes.

Para evitar estos problemas, utiliza ocultadores de cables o canaletas que se adhieran a la pared para mantener los cables organizados y fuera de la vista. Si es posible, instala una toma de corriente detrás del televisor para reducir la cantidad de cables visibles. Asimismo, considera el futuro al organizar los cables: asegúrate de dejar suficiente espacio para conectar dispositivos adicionales, como un Fire TV o una consola de videojuegos.

Dimensiones y tipo de pared

Antes de instalar el televisor, es importante considerar tanto el tamaño del dispositivo como el espacio disponible en la pared. Un televisor demasiado pequeño puede verse desproporcionado en una pared grande, mientras que uno demasiado grande puede no encajar adecuadamente en el espacio disponible. Es crucial encontrar un equilibrio entre el tamaño del televisor y el espacio de la pared para garantizar una buena estética.

Finalmente, ten en cuenta el tipo de pared donde vas a montar el televisor. Paredes de hormigón, ladrillo, madera o pladur requieren diferentes tipos de tornillos y anclajes. Asegúrate de usar el hardware adecuado para evitar problemas durante la instalación.