Cómo descargar iOS 18 para tener la inteligencia artificial de Apple en mi iPhone

Antes del lanzamiento oficial de Apple Intelligence, la empresa anunció que su tecnología de inteligencia artificial estará disponible en la primera beta abierta de iOS 18.1 para iPhone. El objetivo es que los usuarios tengan un primer contacto con este sistema y las funciones que ofrece, para recibir comentarios y pulir su adaptación para el lanzamiento final.

Esta suite reúne características de IA que la compañía ha diseñado para integrarse en sus sistemas operativos, mejorando la funcionalidad y la personalización de los dispositivos Apple. Este conjunto de herramientas está destinado a ofrecer mejoras como mayor calidad en las interacciones con Siri, generación automática de correos electrónicos e imágenes, y una gestión más eficiente de las notificaciones.

La llegada de Apple Intelligence se ha retrasado ligeramente, debutando finalmente con la beta de iOS 18.1, aunque se espera que su versión final y para todos los usuarios esté disponible hasta octubre de este año.

Dónde se puede probar la IA de Apple y cómo acceder

Apple ha lanzado las versiones de prueba de iOS 18.1 e iPadOS 18.1 para desarrolladores, que ya están disponibles para su descarga y prueba. Estas betas están dirigidas a los modelos más recientes y avanzados de Apple, específicamente los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y iPads equipados con chips de la familia Apple Silicon, es decir, M1 o modelos posteriores.

Apple Intelligence incluye una serie de mejoras y nuevas funcionalidades que buscan cambiar la interacción del usuario con su dispositivo. Algunas de las características destacadas son:

Nuevo diseño de Siri : una interfaz renovada que hace que los bordes del teléfono se iluminen cuando Siri está activa. Además, Siri ahora puede entender comandos incluso cuando el usuario tropieza con sus palabras, y responder a preguntas de solución de problemas sobre productos de Apple.

Búsqueda de fotos mejorada: Apple Intelligence ofrece una búsqueda más eficiente de fotos y la creación de películas de manera automática.

Resúmenes generados por IA : la capacidad de generar resúmenes automáticos para correos electrónicos, mensajes y transcripciones de correo de voz, facilitando la gestión de grandes cantidades de información.

Herramientas de escritura inteligentes : integración de servicios de generación de texto en aplicaciones como Mail y Notas, mejorando la productividad del usuario.

Reducción de interrupciones: una función dedicada a mostrar solo las notificaciones que requieren atención inmediata, ayudando a los usuarios a concentrarse en lo que es importante.

No obstante, algunas funciones aún no están disponibles en esta beta inicial. Como es el caso de Image Playground (una herramienta para generar imágenes con IA), Genmoji (para crear emojis personalizados), el borrador mágico para eliminar objetos no deseados en fotografías y la integración de ChatGPT. Apple ha indicado que estas características se implementarán gradualmente a lo largo del próximo año.

Apple Intelligence se probará en la beta iOS 18 para saber los cambios que debe tener esta tecnología antes de lanzarse oficialmente. (Foto: Apple)

Para acceder a estas betas, los desarrolladores y usuarios deben registrar su ID de Apple y unirse al programa Apple Beta Software. Posteriormente, deberán inscribirse en una lista de espera dentro de la aplicación de Configuración de sus dispositivos. Este proceso asegura que la compañía reciba retroalimentación valiosa para mejorar y perfeccionar las características antes de su lanzamiento oficial.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la suite de IA solo está disponible en inglés de Estados Unidos y no es accesible a través de una VPN o cambiando la región del ID de Apple. Además, se espera que la disponibilidad en español y otros países no ocurra hasta 2025, y en el caso de la Unión Europea es posible que la espera sea más larga debido a las reglamentaciones en esta región.

Además, los usuarios que tienen modelos inferiores a los iPhone 15 Pro no tendrán acceso a esta tecnología, ya que la capacidad del hardware no permitiría un buen rendimiento de todas las funciones.