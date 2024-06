Google presentará un nuevo Pixel 9 con una potente inteligencia artificial

Los nuevos dispositivos de la compañía tecnológica podrían contar con un modelo de inteligencia artificial de mayor capacidad. (Youtube: Made by Google)

Google anunció que el 13 de agosto de 2024 presentará nuevos dispositivos Pixel, mejoras en su inteligencia artificial y avances en el sistema operativo Android. El evento se celebrará en las oficinas de Google en Mountain View, California, donde se espera que la compañía presente su nuevo teléfono móvil, el Pixel 9, junto con el reloj inteligente Pixel Watch 3.

Made by Google publicó un video en su canal de YouTube anunciando el próximo lanzamiento. Allí se vislumbra la silueta de lo que podría ser el Pixel 9. Según medios especializados como The Verge, también podría tratarse de una nueva tablet Pixel.

Sin embargo, el título del video es “AI... meet IX at Made by Google”, que significa “La inteligencia artificial conoce a IX en Made by Google”, posiblemente haciendo referencia al Pixel 9 utilizando números romanos.

Google solía lanzar sus teléfonos en un evento durante el mes de octubre. (Fotocomposición: Infobae)

Google lanzó su último celular en octubre de 2023, lo que sugiere que la empresa no esperó un año completo para presentar la siguiente generación de Pixel. Adelantar la fecha implica que habrá menos tiempo para las filtraciones previas al evento, un desafío histórico para la línea Pixel.

Cómo podría ser el próximo Pixel 9

Recientemente, Rozetked filtró imágenes que revelarían detalles sobre la próxima gama Pixel 9 de Google. Los Pixel 9 y 9 Pro presentarían un diseño con bordes planos pero conservando características distintivas como la barra de cámaras. Google ahora diseña sus teléfonos considerando el uso de fundas, lo cual explica el diseño destacado de la barra de cámaras.

En cuanto a especificaciones, ambos modelos tendrían pantallas ligeramente más pequeñas que sus predecesores, con tamaños de 6,24 y 6,34 pulgadas respectivamente.

El Pixel 9 ofrecería una configuración de cámara principal y gran angular con mejoras esperadas en la resolución, mientras que el Pixel 9 Pro añadiría un zoom 5x y todas las cámaras tendrían una resolución de 50 Mpx.

La nueva gama del Pixel 9 contaría con cuatro teléfonos móviles. (Rozetked)

El Pixel 9 contaría con 12 GB de RAM como base. El Pixel 9 Pro XL compartiría el mismo hardware pero con una pantalla más grande de 6,73 pulgadas, similar en tamaño al iPhone 15 Pro Max. Todos los modelos estarían equipados con el procesador Tensor G4 de Google, prometiendo un rendimiento mejorado y funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Cómo es el teléfono Pixel 8

Los modelos Pixel 8, presentados en octubre de 2023, demostraron una fuerte inclinación en el desarrollo de herramientas y servicios basados en inteligencia artificial. Google fue uno de los primeros fabricantes en llevar esta tecnología a los teléfonos móviles. El Pixel 8 Pro, en particular, se destacó por su uso avanzado de la IA.

Además, la línea Pixel 8 no solo sobresalió por sus características de hardware y software, posicionándose como una de las marcas más competitivas. También ofreció un novedoso servicio posventa: Google prometió soporte técnico por hasta 7 años, mientras que otras compañías generalmente ofrecen hasta 4 años, y el estándar común es solo 2 años.

El celular de Google combina varias funciones con inteligencia artificial. (Google Store)

Cómo es la línea de teléfonos de Google

La línea de teléfonos de Google, conocida como Pixel, se destaca por ofrecer dispositivos que integran un enfoque fuerte en la inteligencia artificial y la experiencia de usuario. Estos teléfonos son fabricados por Google y lanzados anualmente, generalmente en octubre.

Se caracterizan por ejecutar la versión más reciente del sistema operativo Android, con actualizaciones rápidas directamente de Google. También incluyen funciones exclusivas como el Asistente de Google integrado y funciones de inteligencia artificial que optimizan el uso del dispositivo.

on conocidos por tener cámaras de alta calidad que aprovechan al máximo el software de procesamiento de imagen de Google. Esto les permite obtener resultados excepcionales en fotografía incluso con una sola cámara, gracias a tecnologías como el modo Night Sight y Super Res Zoom.

Utilizan procesadores potentes y, desde la serie Pixel 6, Google ha integrado sus propios chips Tensor.