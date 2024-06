Quién era el niño de la película ‘Inteligencia Artificial’ de Steven Spielberg

Han pasado más de dos décadas desde que Steven Spielberg nos llevó a un viaje a través de los límites de la tecnología y la emoción humana con su película “Inteligencia Artificial”.

La película ‘Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence)’, dirigida por Steven Spielberg, se adentra en un futuro cercano donde las familias conformadas por humanos y robots se vuelven una realidad.

En el centro de esta narrativa emotiva se encuentra David, un niño robot programado para amar y ser amado, quien emprende una conmovedora búsqueda para transformarse en un ser humano genuino y así recuperar el cariño de su madre adoptiva.

Quién es David de ‘Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence)’

En la película ‘Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence)’, David es el protagonista principal, interpretado por el actor Haley Joel Osment. Es un niño robot diseñado con la capacidad única de experimentar y expresar emociones humanas, especialmente el amor.

La película retrata la historia de David, un niño robot que desea ser amado por su madre adoptiva. (Fotocomposición: Infobae)

David es creado para llenar el vacío emocional en las familias humanas y busca desesperadamente ganarse el afecto de su madre adoptiva, enfrentando desafíos y explorando los límites entre lo artificial y lo genuinamente humano a lo largo de la película.

Cuál es el tema principal de la película ‘Inteligencia Artificial’

La película ‘Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence)’ explora la historia de David, un niño robot diseñado para amar y ser amado. Ambientada en un futuro donde los robots conviven con los humanos, David es adoptado por una familia que inicialmente lo trata con afecto pero luego lo abandona por sus limitaciones como máquina.

David, desesperado por encontrar su lugar y ser aceptado como un niño humano, emprende un viaje emocional para buscar la manera de convertirse en real y recuperar el amor de su madre adoptiva. A lo largo de la película, se cuestiona qué define a un ser humano y hasta dónde puede llegar el amor entre una máquina y una persona.

Steven Spielberg lanzó esta película en 2001 con la idea de contar una historia sobre la relación de los humanos y las máquinas. (Steven Spielberg/Inteligencia arficial)

Predicciones de ‘Inteligencia Artificial’ de Steven Spielberg

- En la película, David interactúa con un osito de peluche que actúa como una versión inicial de los asistentes virtuales. Actualmente, asistentes como Siri, Alexa y Google Assistant proporcionan respuestas a preguntas y hasta son capaces de realizar tareas complejas como agendar citas y realizar compras en línea.

- En la película se plantea la idea de que la inteligencia artificial podría ser fundamental en el campo de la medicina, desde diagnósticos precisos hasta procedimientos quirúrgicos avanzados.

En la actualidad, se observan avances significativos en telemedicina, diagnósticos asistidos por inteligencia artificial y cirugías robóticas, los cuales mejoran la precisión y reducen los riesgos para los pacientes.

Steven Spielberg predijo varios usos actuales que se le dan a la inteligencia artificial. REUTERS/Mario Anzuoni

- Spielberg exploró cómo la inteligencia artificial podría cambiar radicalmente la sociedad, afectando desde el empleo hasta la economía mundial. Hoy en día, la automatización impulsada por la IA está transformando industrias completas al mejorar la eficiencia y crear nuevos empleos en sectores emergentes como en la robótica e inteligencia artificial.

Dónde ver ‘Inteligencia Artificial’ de Steven Spielberg

Es posible ver la película ‘Inteligencia Artificial’ dirigida por Steven Spielberg en varias plataformas streaming o mediante alquiler en línea. Algunas opciones comunes incluyen:

- Prime Video

- Apple TV

- Google Play Movies

Actualmente, Osment tiene 36 años. REUTERS/Aude Guerrucci

Qué fue de la vida del actor Haley Joel Osment

Después de sus éxitos iniciales en películas como ‘El Sexto Sentido’ (1999), donde interpretó a Cole Sear, e ‘Inteligencia Artificial’ (2001), donde dio vida a David, Haley Joel Osment continuó actuando en películas y series de televisión.

Ha aparecido en películas como ‘Pay It Forward’ (2000), ‘Secondhand Lions’ (2003), y más recientemente en ‘The Devil Has a Name’ (2019) y ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ (2019).

Osment asistió a la Universidad de Nueva York, donde estudió teatro y cine. Además de su trabajo en cine y televisión, también ha incursionado en el teatro y ha prestado su voz para diversos proyectos animados y videojuegos.