Las 10 funciones que desconoces de Alexa de Amazon y que debes usar

El asistente de voz de Amazon puede ayudar a los usuarios con temas de salud, entretenimiento y organización. (Amazon)

Alexa es un asistente virtual que esconde muchas funciones, más allá de pedirle que apague tus luces o busque algo en internet. El dispositivo de Amazon cuenta con una serie de trucos y comandos secretos que pueden transformar por completo la manera en que interactuamos con nuestro hogar y la información que le pedimos.

Así que reunimos 10 de esas funciones que son poco conocidas, pero que vale la pena usar para sacarle mucho más provecho al asistente.

Trucos desconocidos de Alexa

Interactividad educativa y de salud con “21″

Cuando digas “Alexa, abre 21″, accederás a la skill de Down España, una plataforma que ofrece historias interactivas diseñadas para fomentar la salud general, la actividad física y el desarrollo cognitivo. Ideal para toda la familia, esta función no solo entretiene, sino que también educa de manera interactiva.

El asistente de voz de Amazon puede ayudar a los usuarios con temas de salud, entretenimiento y organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retransmisiones en directo de fútbol

Para los amantes del fútbol, Alexa ofrece la habilidad de mantenerse actualizado con las retransmisiones en directo de tu equipo favorito, tanto de primera como de segunda división. Simplemente, di “Alexa, dame el directo de [tu equipo preferido]” y disfruta de las narraciones en tiempo real a través de Victoria, la voz del fútbol. Aunque eta función puede estar sujeta a la disponibilidad del contenido.

Sesiones de meditación guiada

Después de un día agitado, puedes pedirle a Alexa un momento de paz con la función “Alexa, tiempo de meditación”. Esta característica no solo reproduce música relajante durante 5 minutos, sino que también guía sesiones de meditación vocal a través de la skill Diana. Además, si tienes bombillas inteligentes, Alexa ajustará automáticamente la luz para crear un ambiente más relajante.

Control de privacidad con “Borra lo que he dicho”

Para proteger tu privacidad, Alexa te permite borrar las interacciones por voz que has tenido con ella. Simplemente, di “Alexa, borra lo que he dicho hoy” o “Alexa, borra todo lo que he dicho” para eliminar registros específicos o completos desde la sección de Privacidad de la app Alexa.

El asistente de voz de Amazon puede ayudar a los usuarios con temas de salud, entretenimiento y organización. (Amazon)

Guía de programación televisiva

¿No sabes qué ver en la tele esta noche? Alexa puede ayudarte. Pregunta “Alexa, ¿qué echan esta noche en la tele?”, y recibirás una lista de los programas más populares y su horario de emisión. Una herramienta perfecta para planificar tu entretenimiento desde la comodidad de tu sofá.

Localización de teléfono perdido

Si eres propenso a extraviar tu teléfono dentro de casa, Alexa puede ayudarte a encontrarlo. Di “Alexa, llama a mi teléfono” y el dispositivo sonará, ayudándote a ubicarlo rápidamente, incluso si está en modo silencioso.

Modo abuela para consejos y anécdotas

Activa el divertido “Modo Abuela” de Alexa siguiendo las pistas proporcionadas por el asistente. Este modo ofrece frases típicas y anécdotas que añaden un toque nostálgico y humorístico a tu interacción con el asistente de voz, como si tuvieras a tu abuela al lado.

El asistente de voz de Amazon puede ayudar a los usuarios con temas de salud, entretenimiento y organización. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Entretenimiento con dados virtuales

Cuando necesites un número al azar para un juego de mesa o una decisión rápida, Alexa puede lanzar un dado virtual por ti. Simplemente, di “Alexa, tira un dado” y recibirás un número aleatorio, perfecto para cualquier ocasión donde se requiera un poco de azar.

Simulación de seguridad con sonidos de animales

Para aquellos preocupados por la seguridad del hogar, Alexa puede simular la presencia de un perro. Pídele a Alexa que ladre como un perro y el asistente emitirá sonidos realistas para disuadir a posibles intrusos o simplemente para crear un ambiente más seguro.

Sorpresa aleatoria con “Alexa, sorpréndeme”

Si buscas un momento de diversión espontánea, solo tienes que decir “Alexa, sorpréndeme” y el asistente virtual realizará acciones aleatorias, como reproducir pequeñas melodías o contar curiosidades, añadiendo un toque de sorpresa a tu día.