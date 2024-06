No pierdas dinero: Trucos para comprar en Temu, Amazon y AliExpress sin estafas

La clave para comprar en estas aplicaciones está en leer y revisar cada detalle y cambio que hagamos. (REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo)

En este tipo de aplicaciones hay que prestar mucha atención, porque un cambio significativo puede generar que paguemos de más, que nos llegue un artículo diferente al que compramos o que seamos directamente estafados.

Después de la pandemia, personalmente empecé a comprar muchos productos por este tipo de plataformas: tecnología, ropa, productos para mis hijas, juguetes y decoración, y he aprendido que siempre hay que leer bien hasta el último momento. Por eso te dejo algunos trucos, desde mi experiencia, para que usar estas apps no sea un problema y aprovechar los descuentos.

Recomendaciones para comprar con éxito en Temu y AliExpress

Prestar atención al detalle:

Estas aplicaciones generan interés porque los productos que conseguimos allí pueden estar a la mitad del precio que conseguimos en tiendas cercanas o en otros comercios en línea. Este gancho nos lleva al producto, donde volvemos a ver el precio y aceptamos hacer la compra. La sorpresa es que después llega a casa algo totalmente diferente: un juguete o una figura en miniatura de lo que pensamos habíamos comprado.

El truco está en prestar atención a la descripción. Los artículos en estas aplicaciones se promocionan con imágenes, pero las descripciones son lo que realmente nos dicen qué vamos a comprar, aún más cuando debemos seleccionar el producto final. Vamos con un ejemplo.

En la imagen vemos que se promociona un juego de mesa por un valor bajo (26.000 pesos colombianos), pero ese precio corresponde a un artículo que está relacionado (en este caso una expansión del juego, que es mucho más pequeña) y si después escogemos el juego grande veremos el valor real (135.000 pesos colombianos). Esto pasa en muchos otros casos.

Estas tiendas tienen vendedores de confianza, pero se debe leer muy bien antes de pagar para comprar lo que realmente queremos tener. (Infobae)

Me ha sucedido que veo un vestido para una de mis hijas, entro y cuando voy a seleccionar el artículo, el bajo precio que mostraron al inicio corresponde a un accesorio y no al vestido, o también puede suceder que un color tenga un valor diferente.

El costo de envío:

Este es una de las modalidades con la que las tiendas más llaman la atención de los usuarios. Normalmente, promocionan un producto a un precio muy bajo, que parece casi imposible. Pero para compensar esa supuesta reducción del valor, ponen un alto costo de envío y al final terminamos pagando el mismo precio que en cualquier otra tienda.

Por eso siempre se debe verificar cuánto vale el envío y el tiempo que puede tomar ese proceso.

Leer hasta el último momento:

Comprar en Temu y AliExpress es seguro. Son muy pocas las veces que he tenido problemas y al final he quedado satisfecho con los productos que he conseguido allí, sabiendo que muchos de ellos no son originales, como el caso del juego de mesa del anterior ejemplo. Pero para hacerlo sin problemas, lo mejor es leer hasta el último momento en el que decidimos pagar.

El precio de un producto puede cambiar mucho durante el proceso de compra, como ya hemos visto. Costos de envío, tipo de producto, color, cantidades y otros factores hacen que al final el valor no sea el mismo. Es importante revisar esa última pantalla de compra, porque incluso podemos conseguir un último cupón que baje el precio.

Investigación previa: opiniones y valoraciones

Finalmente, otra de las recomendaciones es leer las valoraciones y comentarios sobre los productos y los vendedores. Este feedback es vital para saber la calidad y la confiabilidad de lo que estamos por comprar.

En muchos casos hay fotografías reales del producto, algo clave para entender si realmente es lo que queremos comprar y necesitamos. Las malas experiencias de otros nos pueden ayudar a tomar la mejor decisión.

Además, prestar atención a la puntuación general del vendedor y verificar si tienen insignias como “Marca Top” en AliExpress, que indican un vendedor confiable con productos de calidad.