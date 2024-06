Cómo enviar la foto del pasaporte de forma segura en WhatsApp

vacations, turista, extranjeros, turismo, pasajes, tripulante de cabina, azafata, boarding pass, ticket de vuelo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de compartir documentos personales como el pasaporte a través de WhatsApp se ha vuelto común, pero esto conlleva riesgos significativos de seguridad y nuestros datos pueden quedar expuestos a personas externas, que usen la información sin nuestro consentimiento.

Por eso, proteger nuestra identidad y datos personales es crucial para evitar posibles fraudes, ya que con esta información pueden sacar prestamos a nuestro nombre, engañar a otras personas o hacer algún tipo de actividad ilícita en el que nos veamos implicados.

En el caso del pasaporte, este es un documento que contiene datos personales sensibles como el número de pasaporte, fecha de nacimiento, fotografía y firma. Estos datos, en manos equivocadas, pueden ser utilizados para suplantaciones de identidad, fraude y otros delitos cibernéticos. Es por ello que debemos tomar precauciones específicas al compartir esta información a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Las fotos de documentos personales deben enviarse solo en casos realmente necesarios, a personas de confianza o empresas autorizadas. (Infobae)

Recomendaciones para enviar el pasaporte de forma segura

Enviar la imagen en blanco y negro

Al igual que con el DNI, una práctica recomendada es enviar la foto del pasaporte en blanco y negro. Este simple cambio reduce el riesgo de que los datos puedan ser utilizados fraudulentamente, tratando la imagen como una copia más que como el documento original.

La mayoría de los editores de fotos, así como las cámaras de los teléfonos móviles, ofrecen la opción de capturar imágenes en blanco y negro o agregar el filtro después de tomar la fotografía.

Pixelar o difuminar la firma y datos no esenciales

Al enviar la foto del pasaporte, es aconsejable pixelar o difuminar la firma y otros datos no esenciales como la fecha de emisión o el lugar de nacimiento. Esto evita que terceros puedan utilizar estos elementos para cometer fraudes en línea.

Utilizar funciones de privacidad en WhatsApp

WhatsApp ofrece herramientas como los chats temporales y el envío de imágenes que se autodestruyen. Configurar un chat temporal asegura que la foto del pasaporte solo esté disponible por un período limitado, reduciendo así el riesgo de que quede accesible indefinidamente.

Este ajuste se puede realizar antes de enviar el documento y de esa forma estamos seguros de que después de siete, 30 o 90 días la otra persona ya no podrá volver a acceder a él.

Verificar la identidad del receptor

Antes de enviar la foto del pasaporte, asegúrate de verificar la identidad de la persona o entidad que lo solicita. Busca su información en fuentes confiables como sitios web oficiales, tarjetas de visita o contactos verificados en línea.

Añadir un texto explicativo

Este texto puede explicar brevemente el motivo por el cual estamos compartiendo la imagen del documento y dejar claro que la imagen se podrá usar únicamente por la persona o entidad que la recibió.

Al hacerlo, no invalidamos el uso de la copia del DNI, pero sí nos aseguramos de que su uso esté justificado y que la información no sea tomada para otros fines a los que no estamos dando autorización.

Cuando vayamos a poner el texto sobre la imagen es importante verificar que no tape información relevante, de esa forma evitaremos que el contenido sea invalidado.

Es importante tener en cuenta que la publicación de este tipo de documentos, como el pasaporte o el DNI, nunca la debemos hacer de manera pública, es decir, no subir imágenes de ellos a redes sociales, a buscadores o a servicios en la nube donde haya un acceso público o muy amplio.

Si bien nuestro número de identidad no es un dato totalmente privado y que muchas entidades públicas y privadas tienen acceso a él, estos documentos tienen información como firmas, fechas y huellas digitales que pueden ser usadas para fraudes o ser vendidos en sitios ilegales.