YouTube ya tiene videojuegos: Angry Birds y 75 títulos más llegan a Android, iPhone y PC

YouTube tendrá un catálogo de 75 minijuegos para acceder sin descargar en el dispositivo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

YouTube ya cuenta con videojuegos de forma oficial. Después de meses de pruebas, la plataforma ya cuenta con una sección para que los usuarios ingresen y disfruten de un catálogo de juegos de manera gratuita.

La función se llama Playables y permite a los usuarios jugar a una variedad de títulos directamente en la plataforma, sin necesidad de descargar o instalar nada adicional. Esta característica, que inicialmente fue probada por un número limitado de usuarios en mercados selectos, ahora está siendo implementada de manera más amplia.

Cómo acceder a los videojuegos en YouTube

Acceder a los videojuegos en YouTube es sencillo. Ya sea que estés utilizando la versión de escritorio o la aplicación móvil en iOS o Android, encontrar y jugar a los videojuegos disponibles es muy fácil.

YouTube tendrá un catálogo de 75 minijuegos para acceder sin descargar en el dispositivo. (Google Play Store)

Simplemente, dirígete a la página principal de YouTube y busca la sección de Playables en el menú de exploración. Desde allí, tendrás acceso a una lista de más de 75 minijuegos que puedes disfrutar de inmediato.

Entre los juegos disponibles se encuentran títulos populares como Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask y Trivia Crack, todos experiencias sencillas y casuales que no requieren de dispositivos avanzados para su ejecución.

Una vez que encuentres un juego que te interese, simplemente haz clic en él y comienza a jugar. Además, tienes la opción de compartir tus juegos favoritos con amigos a través del menú de opciones.

Los usuarios también tendrán la posibilidad de guardar el progreso del juego y realizar un seguimiento de las mejores puntuaciones de todos los tiempos.

Para garantizar una experiencia óptima, se recomienda tener la versión más reciente de la aplicación YouTube instalada en tu dispositivo. En dispositivos iOS, se requiere la versión 14 de iOS o superior, mientras que en dispositivos Android se necesita la versión 12 o posterior.

La disponibilidad de esta sección se irá abriendo de forma gradual, por lo que para algunos usuarios estará disponible primero que para otros. Además, no se necesita de ninguna suscripción o aplicación adicional, todo se hace desde la plataforma de Google.

YouTube busca que este espacio tenga un mayor crecimiento, por lo que aquellos que puedan empezar a disfrutar de los títulos disponibles, también pueden dejar comentarios sobre cómo mejorar la herramienta y qué tipo de juegos les gustaría ver.

“Puedes darnos tu opinión a través de la opción “enviar comentarios” mientras juegas tocando el menú “Más” de tres puntos. Juntos podemos seguir mejorando YouTube”, publicó la aplicación en su blog, donde dio el anuncio de la llegada de esta función.

YouTube Music tiene una función que ya llega desde Google y YouTube. (Google)

Cómo encontrar música en YouTube tarareando una canción

YouTube Music ha incorporado una nueva función que permite a los usuarios buscar canciones tarareando la melodía. Esta función, disponible previamente en otras aplicaciones de Google y YouTube, ahora se ha añadido gradualmente a YouTube Music, facilitando la identificación de canciones a través del reconocimiento de audio.

Para acceder a esta función el proceso es sencillo e intuitivo. Estos son los pasos a seguir:

Cada uno de los interesados pueden acceder a ella desde su móvil pulsando el icono de búsqueda por voz, situado al lado del botón de búsqueda tradicional dentro de la aplicación. Inmediatamente, hay que seleccionar la opción de buscar por canción. Debes tararear o cantar algo que recuerdes de la canción, para que el sistema procese el audio y, en cuestión de segundos, pueda mostrar el nombre de la canción que se busca.

Asimismo, esta nueva funcionalidad se apoya en los avances tecnológicos recientes en el campo del reconocimiento de audio, que ahora son capaces de interpretar melodías y sonidos no verbales.