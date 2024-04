Hogwarts Legacy: Logran abrir la Cámara de los Secretos, qué hay dentro

Gracias a un error de programación, un jugador pudo acceder a esta área que estuvo bloqueada desde el lanzamiento del juego.

Ya pasó más de un año del lanzamiento de Hogwarts Legacy, el RPG de acción en un mundo abierto ambientado en el universo mágico de Harry Potter. Sin embargo, los aficionados del juego desarrollado por Avalanche Software continúan descubriendo secretos y el más reciente fue un acceso inesperado a la Cámara de los Secretos gracias a un error de programación.

Recordemos que este título se consolidó como el videojuego más vendido del 2023, sobrepasando incluso a títulos de la talla de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Un éxito que no solo reafirmó la popularidad de la saga de magos creada por J.K. Rowling en la industria de los videojuegos, sino que también incentivó a Warner Bros a dar luz verde a nuevos proyectos vinculados a esta franquicia.

Cómo se logró entrar a la inaccesible Cámara de los Secretos

Este hallazgo se produjo cuando un jugador, haciendo uso de una serie de hechizos y movimientos específicos, logró atravesar la entrada oculta en uno de los baños del juego. (@Conum)

Recordemos que la entrada a la Cámara de los Secretos se encuentra en el baño del segundo piso de Hogwarts, pero por diseño del juego es imposible ingresar. Sin embargo, mediante una combinación de hechizos y movimientos, un jugador consiguió colarse en el interior.

Sin embargo, lo que se encontró fue un área diseñada para no ser explorada debido a que presenta texturas incompletas y obstáculos de navegación. A pesar de ello, el descubrimiento ha generado gran interés en la comunidad de jugadores.

Qué sorpresa llegará para los jugadores con alma de explorador

En respuesta al interés continuado por parte de los jugadores en explorar y descubrir todos los rincones del juego, Avalanche Software anunció una importante actualización para el verano.

Esta incluirá contenido exclusivo inicialmente disponible solo en consolas PlayStation, ampliando así la experiencia de juego para la comunidad en otras plataformas.

Adicionalmente, la especulación sobre una secuela de Hogwarts Legacy se ha visto alimentada por diversas ofertas de empleo y rumores, sugerentes de que el proyecto ya se encuentra en etapas iniciales de desarrollo.

Qué es y qué albergaba la Cámara de los Secretos en Harry Potter

Es un lugar oculto que fue construido por Salazar Slytherin, uno de los cuatro grandes magos que dieron origen a las casas de Hogwarts, el cual albergaba un monstruo conocido como el Basilisco.

Según la historia, Slytherin construyó la Cámara de los Secretos para limpiar la escuela de aquellos estudiantes que no fueran de sangre pura, es decir, magos de ascendencia no mágica.

De hecho, solo un verdadero heredero de Slytherin, según la leyenda, podría abrir la cámara y controlar al Basilisco para continuar con la misión discriminatoria del fundador.

El misterio de la Cámara de los Secretos se convierte en un punto central en el segundo libro de la serie, donde Harry Potter, junto con sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, investigan la reapertura de la cámara y los ataques a estudiantes de sangre mestiza.

Durante su investigación, Harry descubre que puede comunicarse en pársel, el lenguaje de las serpientes, una habilidad que heredó de Lord Voldemort, quien es el último heredero de Slytherin. Esta conexión entre el protagonista y el antagonista principal de la serie, es clave para resolver el misterio de la Cámara.

Harry finalmente enfrenta tanto al Basilisco y destruye la memoria de Tom Riddle (Lord Voldemor) preservada en un diario, que termina siendo uno de los Horrocruxes de Voldemort, aunque en ese momento Harry no comprende la importancia de este descubrimiento que serán esenciales para la trama y conflictos del resto saga.

La historia explora temas como la amistad, el valor y la lucha contra los prejuicios, todo mientras los protagonistas tratan de descubrir quién está detrás de la reapertura de la Cámara y cómo detener los ataques.