¿Cómo saber si una persona tiene WhatsApp plus?

La interfaz de WhatsApp dista considerablemente de la versión original.

WhatsApp Plus se ha convertido en una versión alternativa de la aplicación oficial de WhatsApp, ofreciendo características adicionales que no están presentes en la aplicación original.

Sin embargo, dado que no es una aplicación oficial y su uso puede ir en contra de los términos de servicio de WhatsApp, identificar si alguien está utilizando WhatsApp Plus puede ser relevante para usuarios preocupados por la privacidad y seguridad de sus comunicaciones. A continuación, abordaremos algunas señales que pueden indicar si un contacto está utilizando esta versión no oficial de WhatsApp.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp. Creada por desarrolladores independientes, ofrece características adicionales y opciones de personalización que no están disponibles en la versión oficial de WhatsApp.

Utilizar WhatsApp Plus podría causar la suspensión de la cuenta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre estas características se incluyen opciones avanzadas para cambiar la apariencia de la interfaz, más flexibilidad en el envío de archivos de mayor tamaño, y una mayor variedad de emojis y temas visuales.

Cabe mencionar que al no ser una aplicación oficial, su uso implica riesgos de seguridad y privacidad, además de poder resultar en la suspensión de la cuenta de WhatsApp por violar los términos de servicio de la aplicación oficial.

Identifica si un contacto tiene WhatsApp Plus

Para identificar si una persona está utilizando WhatsApp Plus, se pueden observar las siguientes señales:

Personalización avanzada de la interfaz: WhatsApp Plus permite una personalización mucho más detallada de la interfaz que la versión oficial. Si se observa que una persona tiene un diseño de chat único, con colores y estilos que no ofrece WhatsApp, es probable que esté utilizando WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus ofrece características adicionales no presentes en la versión original, como personalización del diseño, mayor control sobre la privacidad, y otras funcionalidades extendidas como el modo rosado. (Ilustración Infobae)

Envío de archivos de gran tamaño: La versión oficial de WhatsApp tiene limitaciones en cuanto al tamaño de los archivos que se pueden enviar. Si una persona recibe archivos que superan estos límites, es posible que el remitente esté usando WhatsApp Plus, ya que permite el envío de archivos de mayor tamaño.

Respuestas automáticas: Si se nota que una persona parece tener respuestas automáticas a mensajes en momentos en los que no debería estar activa o disponible para responder, podría ser una señal del uso de las funcionalidades extendidas de WhatsApp Plus.

Informes de lectura deshabilitados pero se reciben confirmaciones de lectura: Aunque la versión oficial de WhatsApp permite desactivar los recibos de lectura, WhatsApp Plus permite a los usuarios ver los recibos de lectura de otros sin enviar los propios. Si parece que una persona siempre sabe cuándo han leído sus mensajes, pero nunca muestra cuándo lee los de los demás, es probable use esta versión de WhatsApp.

Esta versión no oficial de WhatsApp tiene otras opciones personalizadas a diferencia de la original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descarga de estados y perfiles ampliados: WhatsApp Plus permite descargar los estados de otros usuarios y acceder a más información de los perfiles de contacto que lo que permite la aplicación oficial. Si se observa que una persona posee acceso a estados que ya no están disponibles públicamente o comenta sobre detalles de un perfil que normalmente no están visibles, podría estar utilizando WhatsApp Plus.

Riesgos de usar WhatsApp Plus

El uso de WhatsApp Plus, al no ser una aplicación oficial, conlleva varios riesgos. Las principales preocupaciones incluyen la vulnerabilidad a la seguridad y la privacidad, ya que al instalar aplicaciones de fuentes no oficiales, los usuarios pueden exponer sus datos a terceros no autorizados.

Además, existe el riesgo de recibir sanciones por parte de WhatsApp, incluyendo la suspensión temporal o permanente de la cuenta, debido a la violación de los términos de servicio.

La integridad de los datos también es una preocupación, dado que las actualizaciones no pasan por los mismos procesos de verificación que las aplicaciones oficiales, aumentando la posibilidad de errores o pérdida de información. Por estas razones, se aconseja precaución y considerar seriamente los peligros antes de optar por usar WhatsApp Plus.