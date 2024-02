Cómo liberar espacio de almacenamiento en Xbox Series X|S

Las consolas de Xbox admiten la conexión de un disco externo para ampliar el espacio de almacenamiento. (Xbox)

Hace unos años pensar en gestionar el almacenamiento de una consola no era una prioridad en los videojuegos, pero ante los formatos digitales, las constantes actualizaciones y la posibilidad de instalar aplicaciones, las consolas son dispositivos que se compartan como un computador o celular teniendo un tope en su capacidad de almacenamiento.

En el caso de las Xbox Series X y S hay diferentes maneras de gestionar este eventual problema, ya que con el paso del tiempo es posible que acumulemos una cantidad de juegos instalados y después no podamos descargar ninguno más.

Así que vamos a dar una serie de recomendaciones para saber cómo ordenar de mejor manera la capacidad de almacenamiento y qué contenidos podemos eliminar de estas consolas de Microsoft.

Eliminar juegos

Una de las formas más efectivas de liberar espacio en una consola Xbox es eliminar los juegos que ya no usamos. La función “Mis juegos y aplicaciones” permite ordenar los juegos por tamaño, lo que facilita identificar los títulos que ocupan más espacio y de esa forma empezar a elegir.

Los juegos de gran tamaño, como los títulos AAA y los multiplayer online, son los que normalmente más espacio ocupan. Además, podemos revisar qué títulos necesitan actualizaciones y evitar que se descarguen si ya no los estamos usando.

Revisar los complementos

A veces, simplemente eliminar un juego no es suficiente para recuperar espacio de almacenamiento significativo, porque quizás un título descargó contenido adicional que hace que su tamaño crezca y eso no lo estemos usando. Como, por ejemplo, contenido estético o expansiones que no son necesarias.

Para tener esta información, vamos a ir a la función “Gestionar” en “Mis juegos y aplicaciones”, donde será posible revisar los complementos restantes y los juegos que se pueden reducir.

Borrar las capturas de pantalla

Los videos y capturas de pantalla que se guardan en la consola pueden ocupar una cantidad considerable de espacio de almacenamiento. En la sección “Capturas” es posible revisar y eliminar fácilmente estos contenidos para liberar espacio.

Algunas veces estas imágenes las tomamos sin darnos cuenta y de a poco pueden convertirse en contenido innecesario. Además, los videos tomados tendrán un tamaño más grande. Así que lo mejor será eliminar toda esa información o descargarla en el teléfono o alguna unidad de almacenamiento.

Mover datos a un disco externo

Esta es una solución ideal para aquellos que constélente están teniendo problemas con el almacenamiento y necesitan una ayuda extra, a solución puede ser un disco externo.

Para esto tendremos que conectar un disco duro USB 3.0 o superior a la consola y transferir juegos y aplicaciones a él para liberar espacio en el almacenamiento interno. Esta solución es especialmente útil para aquellos con una gran colección de juegos que desean acceder rápidamente sin tener que esperar a que se descarguen nuevamente.

Es importante tener en cuenta que los juegos diseñados para Xbox Series X|S no se pueden ejecutar desde un disco externo, aunque los títulos de Xbox One hacia atrás sí, por lo que se le puede sacar provecho a esta opción.

Eliminar contenido descargado en aplicaciones de streaming

Las aplicaciones de streaming como Netflix y Crunchyroll a menudo permiten descargar contenido para verlo sin conexión. Sin embargo, este contenido descargado puede ocupar un espacio valioso en la consola.

Así que hay que revisar las secciones de descargas de estas aplicaciones y eliminar cualquier contenido que ya no se necesite.

Gestionar el modo desarrollador

En caso de estar utilizando este modo para instalar aplicaciones externas en la Xbox Series X|S, como por ejemplo emuladores, es posible que estas plataformas estén ocupando espacio innecesario en el almacenamiento. Por lo que es importante revisar toda esta información, borrar la que ya no se necesite y considerar instalar opciones realmente necesarias en el futuro.