Bill Gates se confiesa sobre el cannabis: sus amigos fumaban porque era una “forma de rebelión”

En su podcast, Gates entrevistó a Seth Rogen y Lauren Miller Rogen sobre el consumo medicinal del cannabis. (YouTube: Bill Gates)

En un episodio de su podcast ‘Unconfuse Me’, Bill Gates sorprendió a su audiencia al invitar a Seth Rogen y Lauren Miller Rogen, actores y cofundadores de la fundación Hilarity for Charity, organización dedicada a apoyar a familias afectadas por el Alzheimer.

La conversación durante ‘Unconfuse Me’ tomó un giro inesperado al abordar el tema del consumo de cannabis, una práctica de la que la pareja invitada no solo no se esconde, sino que abiertamente discute y defiende.

Durante este intercambio, Gates compartió sus propias percepciones sobre el cannabis, ofreciendo a los oyentes opiniones valiosas sobre su postura respecto a un tema tan controvertido como es el consumo de esta sustancia.

En la secundaria, varios compañeros de Gates fumaban. (Fotocomposición: Infobae)

“Fumar marihuana era simplemente una forma de rebelión”

El diálogo se adentró en cómo el consumo de marihuana ha jugado un papel en la vida de Seth Rogen desde una temprana edad, enfatizando que este hábito no ha mermado su éxito profesional ni su capacidad de aportar a la sociedad.

Lauren Miller Rogen contribuyó al debate, destacando cómo la investigación sobre el cannabis y sus beneficios potenciales, especialmente en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, ha sido limitada debido a la falta de financiación federal.

Bill Gates, siempre curioso, indagó sobre los aspectos legales y los posibles riesgos para la salud asociados al consumo de cannabis.

El episodio con la pareja de actores fue la primera entrega del podcast. (YouTube: Bill Gates)

Seth Rogen compartió que, a pesar de las preocupaciones, los efectos carcinogénicos del cannabis no han sido concluyentemente demostrados y que ningún médico les ha sugerido dejar de consumirlo por motivos de salud.

La conversación tomó un giro hacia la legalización del cannabis, discutiendo el impacto social y económico de tal medida, así como la evolución de las percepciones culturales sobre esta planta a lo largo del tiempo.

Gates reflexionó sobre este cambio generacional, señalando: “Es asombroso cómo ha cambiado. Cuando crecí, fumar marihuana era simplemente una forma de rebelión”.

También comentó sobre la legalización inicial en Colorado y Washington, su estado natal: “Sí, cuando esto se propuso por primera vez en Colorado y el estado de Washington, mi estado fue uno de los primeros dos, pensé – wow, las cosas realmente están cambiando– “.

En este episodio también se habló de salud mental. (YouTube: Bill Gates)

“Y el hecho de que puedas tener un conjunto de reglas a nivel federal y otro conjunto de reglas estatales, definitivamente hay allí un paradoja que debe resolverse en algún momento”, añadió

A través de esta conversación, Gates y los Rogen no solo profundizaron en sus experiencias personales y percepciones sobre el cannabis, sino que también abrieron un espacio para reflexionar sobre su impacto en la sociedad moderna, marcando un punto de encuentro entre la salud, la ley y la cultura.

‘Unconfuse me’ de Bill Gates

Bill Gates, reconocido cofundador de Microsoft y figura prominente en la esfera de la filantropía global, ha sumado una nueva faceta a su extenso repertorio: la producción y presentación de podcasts.

Gates, quien ha participado previamente en diversas iniciativas de este formato, ahora lidera ‘Unconfuse Me’, un espacio que busca arrojar luz sobre algunos de los temas más complejos y urgentes de esta era.

Los empresarios hablaron sobre el futuro y presente de la IA en la fuerza laboral. (Instagram: thisisbillgates)

A través de una serie de episodios, se abordan cuestiones de inteligencia artificial, crisis climática, y salud pública, entre otros, contando con la participación de expertos destacados en cada campo.

“¿Qué haces cuando no puedes resolver un problema? Me gusta hablar con personas inteligentes que puedan ayudarme a comprender mejor el tema. A este proceso lo llamo “desconcertarse” (getting unconfuse, en inglés) y creo que es una de las mejores maneras de aprender algo nuevo”, escribió Gates en la descripción de su podcast, el cual está disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube y en su página Gates Notes.

Por ejemplo, en un episodio dedicado a la inteligencia artificial, Gates sostuvo una conversación reveladora con Sam Altman, una de las figuras clave en el desarrollo de esta tecnología, iluminando así las potencialidades y desafíos que presenta para el futuro de la humanidad.