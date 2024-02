Apple lo logró y esta fue la primera persona en comprar las gafas Vision Pro de 3.499 dólares

Las nuevas gafas de realidad mixta de Apple salieron hoy, 2 de febrero, al mercado. (X: KateKozuch)

En un evento sin precedentes en la icónica tienda de Apple situada en Manhattan, Nueva York, se ha marcado un hito en la historia de la empresa tecnología.

Un cliente se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir las gafas de realidad mixta de la compañía de Cupertino, Apple Vision Pro.

En Estados Unidos, este dispositivo de última generación tiene un valor de $3.499 dólares, lo que refleja su avanzada tecnología y potencial para transformar el mercado.

Tim Cook, CEO de Apple, con las gafas. (Vanity Fair)

Qué trae la gran caja blanca

En el video que se difundió a través de X, lo primero que llama la atención es el tamaño considerable de la caja en la que vienen las gafas Vision Pro. Al abrirla, se pueden descubrir las gafas meticulosamente empaquetadas. Justo detrás de ellas, se encuentran ordenados los accesorios y cargadores correspondientes.

- Correas ajustables: Ofrece una correa “Solo” regulable para sujetarse desde atrás de la cabeza y una correa “Dual” que brinda soporte adicional en la parte posterior y superior.

- Sello para bloquear la luz exterior: Incluye un sello que se coloca entre las gafas y la cara del usuario, evitando la entrada de luz externa para una experiencia inmersiva.

Estas gafas son las primera de realidad mixta de la compañía. (Apple)

- Protección y limpieza: Contiene un protector para el cristal externo de las gafas cuando no se usan y una gamuza especial para limpiar el visor.

- Batería externa y cable de carga: Viene con una batería externa de 30 W, acompañada de un cable USB-C y un adaptador de corriente.

Apple Vision pro: funciones y especificaciones

La compañía tecnológica presentó su visor en el marco de su conferencia anual de desarrolladores, en junio de 2023. Entonces, habló de la capacidad de inmersión que ofrecería con la computación espacial y el soporte para aplicaciones de iOS y iPadOS.

Las gafas de realidad mixta de Apple se caracterizan por tener un diseño sofisticado con un visor hecho de cristal pulido y una estructura de aluminio. Incorporan un sistema de sonido con altavoces en los laterales que permite escuchar audio espacial y cuenta con un puerto para cargar la batería. Un aspecto distintivo de estas gafas es que permiten ver los ojos de quien las lleva puestas.

La empresa creó un sistema operativo especial para las gafas. (Apple)

El componente central de las gafas es el chip M2, el mismo que Apple usa en sus ordenadores. Este procesador se complementa con otro exclusivo para el manejo de cámaras, sensores y micrófonos.

Las gafas están equipadas con 12 cámaras y 5 sensores, así como con 6 micrófonos. En el exterior, disponen de dos cámaras principales en la parte delantera, otras cuatro orientadas hacia la parte inferior y dos adicionales dirigidas hacia los costados.

Las gafas incluyen el sistema operativo VisionOS, una interfaz creada específicamente para fusionar lo más destacado de iOS y Mac.

VisionOS brinda una experiencia tridimensional e interactiva, aprovechando el espacio disponible al usuario, desplazándose más allá de los límites de una pantalla fija. Este enfoque posibilita una gestión más eficiente de las ventanas abiertas y una mejor visualización de contenidos ampliados.

Vision Pro compatibles con amplia variedad de servicios de streaming, incluyendo ESPN y Amazon Prime Video. (Apple)

El sistema tiene la capacidad de reaccionar ante la luz natural y las sombras de un modo realista, lo que facilita que el usuario mantenga un sentido claro de ubicación espacial y esté consciente de los objetos que le rodean.

Asimismo, Apple reveló que sus gafas de realidad mixta, Vision Pro, ofrecen contenido en 3D de Disney Plus.

Vision Pro es compatible también con otros servicios como ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y MUBI.

“En el lanzamiento, los usuarios de Apple Vision Pro pueden ver más de 150 películas en 3D de los mejores estudios del mundo con una profundidad notable dondequiera que estén, incluidas las favoritas de todos los tiempos y los estrenos recientes, como Avatar: The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse y La película de Super Mario Bros”, dijo la compañía

