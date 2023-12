WhatsApp amplía sus estados para Facebook e Instagram

WhatsApp desarrolla función exclusiva para iOS que permitirá la vinculación de estados con Facebook e Instagram. (Photograph: Patrick Sison/AP)

Una nueva actualización de la aplicación para celulares de WhatsApp permitirá que los usuarios difundan estados, ya sean de textos, videos y audios, directamente en las aplicaciones de Facebook e Instagram por medio de una vinculación de las cuentas pulsando dos botones dentro de su configuración de publicación. De esta forma se aumentará el impacto de estas publicaciones en todas las aplicaciones de Meta.

Si bien esta es una característica ya estaba presente en Instagram y Facebook, lo que hace posible publicar de forma simultánea estados, esta aún no estaba presente en WhatsApp, la única de las plataformas de Meta que aún no habilitaba esta opción de difusión. Ahora, esta versión que se encuentra en fase de desarrollo permitirá la publicación de contenido en las tres aplicaciones al mismo tiempo.

El acceso para esta nueva versión de la configuración de los estados se podrá encontrar ingresando al menú “Ajustes” de la aplicación y siguiendo estos pasos:

- Seleccionar la opción “Privacidad” de la plataforma.

- Hacer clic sobre el apartado “Estados” para modificar el acceso a las publicaciones.

- En la parte inferior, junto a la selección de contactos que pueden ver las publicaciones, se encontrará la opción “Compartir mis actualizaciones de estado entre mis cuentas”.

WhatsApp permitirá compartir estados directamente en las aplicaciones de Facebook e Instagram. (WABetaInfo)

- Tanto Instagram como Facebook indicarán que se puede añadir una cuenta, por lo que al pulsar una de estas opciones.

- Al hacer clic sobre el botón “Toca para añadir tu cuenta”, WhatsApp mostrará un mensaje en elque se indica que es posible controlar qué historias se comparten con la red social y cuáles solo se quedarán en WhatsApp.

- Pulsar el botón “Comenzar” y luego seleccionar la opción “Aceptar” para finalizar el proceso de vinculación de las cuentas.

El mismo proceso se tendrá que hacer para cada una de las aplicaciones (Facebook e Instagram) por separado y cuando se intente publicar un estado, los usuarios podrán seleccionar si desean que se difunda en ninguna, solo una o ambas plataformas.

En ese sentido, los usuarios tendrán que considerar que aunque tengan configurada las opciones de privacidad de los estados en WhatsApp, el contenido que se publique en las otras aplicaciones será regido por las opciones de privacidad de la nueva plataforma. Es decir que un contacto bloqueado de WhatsApp podría ver un estado compartido en Instagram si no está bloqueado también en esta app.

Esta nueva función ya se está desarrollando para todos los usuarios de WhatsApp que tengan celulares que funcionen con el sistema operativo iOS, por lo que cada modelo del iPhone tendrá acceso a esta característica una vez que sea lanzada de forma oficial.

WhatsApp permitirá ver estados sin necesidad de salir de las conversaciones. (WABetaInfo)

En caso de no ver esta modificación al ingresar a la plataforma una vez que se comunique su lanzamiento, esto podría significar que la nueva función aún no se encuentra activa en el país o en la región en la que se encuentra el usuario, aunque esto podría tomar varios días e incluso semanas en implementarse pues no hay una fecha exacta de habilitación por ubicación geográfica.

Ver estados sin salir del chat

Si bien los estados en WhatsApp pueden verse en la sección para ello y es posible responderlos con reacciones o comentarios al deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla, los usuarios ahora podrán identificar más fácil qué contactos han publicado fotos o videos en este apartado.

Al igual que en otras redes sociales como Instagram y Messenger, las fotos de perfil de los usuarios estarán rodeadas por una corona de color verde para indicar que han publicado un nuevo estado y se podrá hacer clic sobre ellas para ver directamente el contenido.

Este detalle en la interfaz de las conversaciones aparecerá cada vez que se realice una publicación nueva y esta no haya sido vista por el usuario.