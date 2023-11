Map of the Best: la tendencia para conocer los restaurantes con mejor ranking

Map of the Best utiliza MapBox y se integra con Google Maps. (infobae)

Si bien Google Maps ofrece un servicio integral de geolocalización, esta nueva página se especializa en el sector gastronómico a nivel mundial. Map of the Best es una lista seleccionada de los restaurantes y bares más aclamados de acuerdo a prestigiosas guías gastronómicas como Michelin o Chef’s Table.

Con una interfaz sencilla, la página presenta un mapa que abarca la mayor parte de la pantalla. En la parte superior, se encuentra un campo de búsqueda donde el usuario puede ingresar el nombre de un establecimiento específico. O si al contrario, no tiene una idea clara de su destino, puede optar por hacer uso de filtros para encontrar opciones adecuadas.

Los filtros disponibles permiten restringir la cantidad de establecimientos disponibles, lo que facilita su adaptación a las necesidades del usuario. El mapa brinda la opción de filtrar por la calificación de estrellas (siempre con valoraciones de más de cuatro), por rango de precios (representado con cuatro niveles mediante el signo del dólar), por opiniones de los usuarios y, por el tipo de cocina.

Los pines rojos con estrellas representan los restaurantes con reconocimiento Michelin. (infobae)

Por esta razón, la plataforma se convierte en una alternativa más viable en comparación con Maps en cuanto categorías gastronómicas, al ofrecer un nivel de filtrado superior.

Después de aplicar los filtros que el usuario haya deseado, en el mapa se visualizarán todos los puntos en rojo que representan los establecimientos y su respectiva ubicación. Aquellos de mayor renombre estarán marcados con una estrella en el icono, indicando que han obtenido el prestigioso premio Michelin.

Al acceder a la página de un bar o restaurante, se dispone de información como el presupuesto promedio, un enlace a la página web del local, la posibilidad de reservar una mesa y, además, un botón que dirigirá a Google Maps para facilitar la navegación hasta el lugar. Asimismo, se brindan los enlaces a las redes sociales del establecimiento en caso de que estén disponibles.

Map of the Best visualiza información relacionada con la calidad gastronómica de los sitios. (infobae)

Los mejores restaurantes del mundo

Map of the Best recopila más de 71.000 de los mejores restaurantes y bares del mundo de las principales guías gastronómicas, como: Michelin, The World’s 50 Best Restaurants, James Beard Foundation, La Liste, Gault & Millan, Chef’s Table, entre otras.

Asimismo, la plataforma realiza guías por ciudades dado caso que un usuario esté por viajar o desee conocer un restaurante de alta cocina de su ciudad.

Por ejemplo, si una persona en Barcelona quiere visitar un restaurante de estas categorías, solo tiene que escoger una guías que se encuentran en el Home de la plataforma. Cuando lo hagan, se visualizará un mapa exclusivo de la región dispuesto para que se le apliquen los filtros disponibles.

Además de Barcelona, los usuarios pueden encontrar guías de Tokio, Kioto, Taipéi, San Francisco, Londres y más ciudades. (infobae)

Integración con Google Maps

Si el usuario se convenció de visitar el sitio que encontró en Map of the Best, tiene la posibilidad de oprimir el botón de Google Maps para conocer las rutas hábiles.

Esta experiencia puede complementarse con algunas de las nuevas funciones que Google Maps incluyó hace poco:

-Lens en Maps (anteriormente llamado Búsqueda con Live View): utiliza IA y realidad aumentada para ayudar a los usuarios a familiarizarse rápidamente con un entorno nuevo. Simplemente se debe tocar el ícono de Lens en la barra de búsqueda y levantar el teléfono para encontrar información sobre cajeros automáticos, estaciones de transporte, restaurantes, cafeterías y tiendas cercanas.

“En nuestra mayor expansión de esta función hasta la fecha, a partir de esta semana, Lens en Maps llegará a más de 50 nuevas ciudades alrededor del mundo, incluidas Austin, Las Vegas, Roma, Taipei, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, Ciudad de México, Monterrey y Lima”, dijo Google.

La nuevas herramientas permiten recorrer diferentes lugares y visualizar las condiciones climáticas y de tráfico de la ruta. (Google)

-Vista Inmersiva para rutas: Maps ha reimaginado la forma en que las personas navegan y exploran. Con los avances en IA, presentaron una forma completamente nueva de comprender una ruta antes de salir. Immersive View utiliza visión por computadora e inteligencia artificial para fusionar miles de millones de imágenes aéreas y de Street View para crear un modelo digital rico del mundo.

Con esta tecnología se puede ver toda la información necesaria sobre la ruta. Cuando el usuario obtenga direcciones, verá una experiencia multidimensional que le permitirá obtener una vista previa de los carriles para bicicletas, aceras, intersecciones y estacionamientos a lo largo de su viaje.