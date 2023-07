WhatsApp trae reacciones con emojis para Comunidades y Canales

Los administradores de los Canales de WhatsApp podrán limitar el acceso de esta función a los miembros desde un menú de configuracion. (REUTERS/Dado Ruvic)

Dos nuevas funciones de WhatsApp permitirán a los usarios utilizar reacciones similares a las que ya se tienen en los chats personales de la plataforma y redes sociales como Instagram y Facebook, pero en esta ocasión para expresar sus impresiones a las publicaciones realizadas por los administradores de las nuevas secciones: Comunidades y Canales.

Esta función ampliaría la capacidad de los usuarios en contextos en los cuales, por ejemplo, estén imposibilitados de enviar mensajes de texto en algunas de las dos secciones. Con los emojis y las reacciones podría expresar su opinión sobre la información que se comparte con ellos y los creadores podrán recibir un feedback sobre lo que difunden.

Al igual que se hace con las reacciones de los chats personales, todos los emojis existentes dentro de WhatsApp son elegibles para ser utilizados como reacciones a mensajes y anuncios. Lo único que se debe hacer es pulsar prolongadamente el mensaje al que se desee reaccionar y automáticamente se abrirá una barra de selección de emojis para la reacción.

Aunque esta función ya se encuentre en fase de lanzamiento, es posible que algunos usuarios no tengan acceso a ella. Esto puede deberse a que su aplicación no se encuentra actualizada o que la característica aún no está disponible en su región.

Reacciones en Comunidades de WhatsApp. (WABetaInfo)

Pese a que la función esté disponible, eso no significa que actualmente no tenga algunas limitaciones. Una de ellas es que existe la posibilidad de que los miembros de una comunidad que supere los 1024 participantes no puedan utilizar las reacciones aún si estas se encuentran habilitadas en sus celulares. Es por eso que por el momento se recomienda usarlas únicamente en comunidades con un número menor de integrantes.

Reacciones para Canales en WhatsApp

Las reacciones no solo se encontrarán en las Comunidades pues WhatsApp ya se encuentra en proceso de desarrollo de una función similar para los Canales, aunque esta versión tendrá una variación que la hará diferente de las otras disponibles en los chats personales y Comunidades: en lugar de permitir todo tipo de emojis como reacción, los administradores de canales pueden limitar estas opciones a solo seis elegidos por el sistema de forma predeterminada.

La modificación podrá realizarse desde el menú Ajustes del Canal, una sección a la que solo pueden acceder los administradores de la sección. Además, si ellos pueden eliminar por completo la capacidad de reaccionar seleccionando la opción “Ninguno” en el menú. Lógicamente también se permitirá el uso de cualquier emoji, pero esta opción no estará activa de forma predeterminada.

Por el momento un número muy reducido de usuarios puede acceder a esta sección del menú de Canales, pero su uso más práctico corresponde a aquellos en los que se comparte información variada. Para aquellos que están relacionados con información que debe ser tratada con cierto nivel de seriedad, será recomendable desactivarlas por completo o al menos limitarlas para evitar malestar o confusiones.

Reacciones en Canales de WhatsApp. (WABetaInfo)

Si se desea comprobar si la plataforma de WhatsApp se encuentra en su versión más reciente, los usuarios tendrán que ingresar a la tienda de aplicaciones y buscar “WhatsApp”. Una vez que se haya ingresado a la página del programa, pueden haber dos opciones: que en la parte inferior del nombre aparezca la opción “Actualizar” o el botón “Abrir”.

Si el usuario se encuentra en el primer escenario, entonces debe pulsar la opción y esperar a que termine la descarga e instalación de la actualizacion y volver a intentar acceder a estas funciones. En caso de que aún no se pueda, entonces se podrá indicar que la función no está disponible en la región.