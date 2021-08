Android 12 incluirá una función que permitirá controlar el celular con expresiones faciales

ILUSTRACIÓN - La función llegará en la nueva versión beta de Android 12. Foto: Christin Klose/dpa

En medio de un mundo que día a día pide más igualdad y equidad entre sus habitantes, los dispositivos tecnológicos son una de las herramientas que más le ha apostado a la inclusión de todas las personas, especialmente aquellas que cuentan con alguna condición de discapacidad.

Aunque muchos usuarios no sepan, los principales sistemas operativos (como iOS y Android) optan por incluir en cada una de sus actualizaciones una nueva herramienta o función con la cual poder ayudar aún más a personas con problemas auditivos, visuales o psicomotrices en su acercamiento a las nuevas tecnologías.

Por ejemplo, Android cuenta con una aplicación propia conocida como Kit de Accesibilidad Android, en la que presenta una serie de herramientas con las que las personas en condición de discapacidad pueden relacionarse de mejor manera con su dispositivo móvil.

Entre las principales opciones se encuentra TalkBack, que es una herramienta que menciona elementos de la pantalla para que las personas con problemas de visión puedan moverse mejor por el celular. También existe una opción de subtítulos para las personas con dificultades auditivas, mientras que los usuarios con problemas físicos cuentan con la accesibilidad de interruptores que permite controlar el celular por medio de sus botones físicos.

Controles faciales

Ahora bien, pensando en añadir aún más opciones de accesibilidad para sus usuarios, Android ha decidido incluir a su nuevo sistema operativo Android 12, lanzado como una versión beta, una nueva función que permite controlar el celular usando algunas expresiones faciales.

La herramienta conocida como Camera Switch usa la cámara del celular para identificar algunas de las más importantes expresiones faciales de las personas, con las cuales dirigir las actividades del celular bajo un ambiente controlado y casi libre de errores.

De esta forma, las personas con discapacidades, especialmente físicas, podrán gozar de una función de accesibilidad con la que solo será necesario, por ejemplo, alzar las cejas para que el celular vaya a la pantalla de inicio; aunque esta es solo una posible configuración.

A continuación, Infobae trae dos listas: una con las expresiones faciales con las que cuenta hasta el momento la Camera Switch, y la otra, con las posibles acciones que se puedan activar con esta función:

Expresiones

1. Mirar arriba

2. Mira a la izquierda

3. Mira a la derecha

4. Levantar las cejas

5. Sonrisa

6. Boca abierta

Menú de la nueva función de accesibilidad con expresiones faciales de Android. Foto: Captura de pantalla.

Acciones

1. Escaneo automático inverso

2. Seleccionar

3. Atrás

4. Notificaciones

5. Próximo

6. Casa (o Inicio)

7. Ajustes rápidos

8. Anterior

9. Tocar y mantener

10. Desplazarse hacia adelante

11. Desplazarse hacia atrás

12. Pausar interruptor de cámara

13. Alternar escaneo automático (deshabilitado)

14. Visión general

Cabe recordar que con las seis expresiones faciales preestablecidas en el Android 12, se puede crear un sinfín de configuraciones, en relación con las 14 acciones que hasta el momento permite controlar esta herramienta de accesibilidad. Es decir, cualquiera de las expresiones puede controlar cualquiera de las acciones. Todo es cuestión de adaptabilidad, gusto y personalización que la persona le quiera dar a esta función de apoyo.

Asimismo, se sabe que el usuario no tendrá que preocuparse por saber si la opción está encendida o no, pues durante el tiempo que se encuentre en uso, aparecerá un icono en la barra de notificaciones que hace referencia a la Camera Switch.

Por último, no sobra decir que aunque esta herramienta ha sido aprovechada por los celulares que cuentan con la versión beta de Android 12, tal parece que no es exclusiva de este sistema. En las últimas horas, el portal especializado XDA-Developers explicó que ya existe una APK que permite instalar la actualización del Kit de Accesibilidad Android en Android 11; por lo que, tal parece, que no habrá necesidad de comprar un celular con Android 12 o esperar la actualización en las versiones anteriores para disfrutar de esta nueva función.

