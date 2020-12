-Lo del problema creo que fue algo que empecé a pensar en 2009. Tenía un fondo de inversión de riesgo en Argentina que se llamaba Aconcagua Ventures y hacíamos inversiones early stage ( en un estadío inicial) en tecnología y algo que me pasaba es que yo me sentía muy decepcionado con el tipo de proyectos que veíamos en el fondo. Y me sentía desilusionado porque sentía que había un montón de gente brillante que en mi cabeza no iban a tener el impacto en el mundo que esas mentes brillantes tenían que tener. Y eso me llevó a pensar a mí qué problemas tenía resolver, que problemas me hubiera gustado que las compañías que yo veía en Aconcagua estuvieran resolviendo y ahí me puse a pensar mucho en esto de la producción y distribución de alimentos, de energía, gestión del agua y otros recursos naturales y empecé a entender esto: no solo que la utilización de esos recursos es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, sino que además no lo estábamos atacando de manera correcta. Eso fue ahí por el 2009 que me di cuenta de esto, después de eso empecé como un pequeño peregrinaje alrededor del mundo donde fui tratando de aprender cosas sobre la problemática como el panorama tecnológico para atacarlas, hasta que una noche sentado frente a un rotafolio empecé a entender no solo que los satélites estaban bien posicionados para resolver esta problemática sino que se me ocurrió una manera en que podrá aprovechar mi formación y lo que yo sabia de la industria de la tecnología de la información para repensar la forma en que se hacían esos satélites para que algo que parecía totalmente inviable desde el punto de vista económico con la tecnología satelital que teníamos en ese momento pudiera volverse viable, si bien implicaba rehacer los satélites o rediseñar desde cero pensando en hacer cosas muchísimas más baratas de las que se hacían en ese momento. Eso fue una noche a mediados de 2010, creo que fue el principio de la aventura.