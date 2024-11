La caída de un drone frente a la Embajada de Israel generó alarma, pero el Gobierno descartó un posible ataque

Un importante operativo policial se desplegó este jueves en las inmediaciones de la Embajada de Israel luego de que un drone cayera frente al edificio diplomático en horas del mediodía.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida de Mayo y Chacabuco, donde se movilizó la Policía Federal Argentina junto a otras fuerzas que trabajaron en el lugar para determinar la procedencia del objeto. Por cuestiones de seguridad, se decidió cortar parcialmente las calles alrededor de la embajada.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el drone se encontraba sobrevolando la zona, pero se desplomó debido a una falla que hizo que se prendiera fuego. El proceso ígneo, no obstante, fue extinguido antes de que arribaran los agentes.

En el lugar aún se encuentra trabajando personal de explosiones de PFA y también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se desplazó a la embajada tras el episodio.

Cayó un drone frente a la Embajada de Israel

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la primera tarea fue averiguar qué hacía el drone en la zona. La principal sospecha fue que estaba realizando tareas de espionaje, como la toma de fotografías. Sin embargo, también buscaban descartar la sospecha de que estuviera llevando a cabo alguna acción que comprometa al edificio.

Pasadas las 14 horas el drone todavía se encontraba en el asfalto. La zona en donde se cayó fue delimitada y restringida con cintas hasta el fin de las tareas allí.

Luego de más de una hora de trabajos, finalmente Bullrich confirmó que simplemente se trató de la imprudencia de un usuario particular.

El tuit de Bullrich tras la caída del drone

“Un drone explotó cerca de la Embajada de Israel. Me hice presente para analizar la situación, reunirme con el embajador Sela y supervisar las medidas necesarias. Llevamos tranquilidad a la población: se confirmó que no se trató de un ataque, sino de la imprudencia de un usuario particular. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido”, escribió la funcionaria en sus redes sociales.

La seguridad en la Embajada de Israel

A principio de año y tras el fallo sobre la AMIA, el Gobierno había decidido reforzar la seguridad tanto en la Embajada de Israel como en otros edificios vinculados a la comunidad judía, como instituciones religiosas y culturales.

La decisión fue luego de conocerse el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que sentenció que el ataque contra la embajada de Israel que ocurrió en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

El fallo de Casación Penal consideró que la voladura del edificio de la AMIA ubicado sobre la calle Pasteur de la que se cumplirán 30 años, se trató de un crimen de “lesa humanidad” y por eso existe la posibilidad de que nuestro país pueda iniciar una demanda formal ante los iraníes.

En los últimos días, en el Lanzamiento de la Fundación Faro, el Presidente recordó el veredicto y señaló: “Vale la pena señalar que yo creo en la independencia de poderes y este gobierno no se mete con la Justicia, no interfiere ni lo va a hacer. Durante este gobierno se condenó a Irán y a Cristina Fernández de Kirchner, parece que darle independencia al poder judicial sirve”.