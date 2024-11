Buscan en Santa Fe a una joven que desapareció hace 11 días: lanzaron una millonaria recompensa para quienes ayuden a encontrarla

Sofía Delgado está desaparecida desde el 30 de octubre

Sofía Delgado se fue de su casa en la localidad de San Lorenzo el 30 de octubre por la noche y, desde entonces, nadie volvió a verla. Pasaron ya 11 días en los que solo crece la preocupación por ella, aunque no así las pistas que ayuden a dar con su paradero. La Justicia de Santa Fe no descartó ninguna hipótesis porque se sabe muy poco sobre qué hizo luego de salir de su domicilio: la señal de su celular, los mensajes con su novio y la declaración de algunos testigos son los pocos aportes valiosos que se recolectaron hasta ahora.

La denuncia por la desaparición se hizo el 31 de octubre y la investigación de la Fiscalía Regional 2 de Santa Fe comenzó al día siguiente. De las testimoniales de familiares y allegados se desprendió que la joven de 20 años habría salido a un kiosco, aunque el fiscal Carlos Ortigoza, que está a cargo de la causa, señaló que no lo tienen probado. Sí saben que expresó su voluntad de volver.

El dato concreto que tiene la causa es el rastreo del teléfono de Sofía, lo único que llevó consigo junto con las llaves de su casa. “El celular de ella tuvo actividad hasta el mismo día a las 23.20, aproximadamente. Se desconecta en una antena de San Lorenzo, hace un recorrido de San Lorenzo a Puerto General San Martín y el último rastro que tenemos es de San Lorenzo”, indicó el funcionario de Ministerio Público de la Acusación (MPA) este fin de semana en conferencia de prensa.

Cabe destacar que el trayecto entre el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Francia al 500, y la localidad de Puerto General San Martín, es de una distancia corta, de entre uno y dos kilómetros.

Además está la conversación que tuvo con su novio por WhatsApp esa misma noche: “En principio, la pareja aparece como testigo porque se le tomó declaración en la fiscalía y refirió dónde se encontraba al momento de la desaparición. Es la última persona que tiene contacto con Sofía a través de mensajes de texto, que no son de él hacia ella, sino de ella hacia él, exigiéndole que le conteste”, indicó el fiscal Ortigoza.

Consultado acerca de si Sofía Delgado pudo haberse ido por sus propios medios por una discusión familiar o de pareja, el investigador señaló que por lo que averiguaron “no surge ningún conflicto, tenía un círculo cercano de amistades y de afectos”.

Ante la incógnita total sobre qué pasó con la joven santafesina, el MPA amplió la búsqueda hacia el Río Paraná y toda la zona costera, donde la Prefectura Naval ya está llevando adelante operativos. También trabaja una brigada especial de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

“Incansablemente, junto con la comisaría séptima se trabajó durante todo el fin de semana con este tema. Son muchas las hipótesis que barajamos, hay un abanico grande, incluso también han sido aportados datos de testigos que refieren haberla visto, se chequeó esos datos sin éxito”, declaró el fiscal Ortigoza, quien refirió además que tienen “muchísimas cámaras de seguridad por analizar”.

“Podemos evaluar un montón de cosas, desde que se fue hasta que se haya encontrado con alguien”, siguió Ortigoza, quien tampoco descartó la posibilidad de un secuestro: “Como poder, puede haber sido, no tenemos información para confirmar o descartarlo. Hay un vehículo, que sería oscuro, y tiene un recorrido en el horario cercano a las 23 en el lugar donde estaría ella, pero no confirmamos si se subió a ese auto o no, porque no se puede ver nítidamente en las cámaras”, profundizó.

Ante el panorama de escasas pruebas, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe anunció el sábado que darán una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten datos útiles sobre el paradero de Sofía Delgado. Para esto se dispuso el teléfono 0800-444-3583 para aportar información de forma anónima.

Según la descripción de la joven que dio a conocer la Justicia para poder identificarla, es una mujer de 1.70 de altura, tez blanca, pelo lacio negro, ojos verdes, con un tatuaje en el cuello, cerca de la garganta, que dice “Hustle”, y demás tatuajes en brazos y piernas.

“Estamos preocupadísimos”, afirmó Agustín Delgado, hermano de Sofía, en declaraciones recogidas por medios locales, en la marcha en la que los vecinos de San Lorenzo y allegados de la joven exigieron respuestas por su desaparición. La manifestación ocurrió el jueves, en la esquina de la avenida San Martín y el boulevard Urquiza.

Marcha por Sofía Delgado. Foto: @anytramontini